سطيف: العثور على الطفلة المفقودة ميتة

بعد ثلاثة أيام متواصلة من البحث، تم العثور اليوم على جثة الطفلة المفقودة والتي تدعى حمادي سيدرا البالغة من العمر ثلاث سنوات.

وحسب مصالح الحماية المدنية فقد تم العثور على جثة الطفلة في مياه واد بوسلام غير بعيد عن مكان اختفائها أول أمس ببلدية مزلوق جنوب ولاية سطيف ، أين تم نقل جثتها بمعية مصالح الدرك لإجراء تحقيق في أسباب الوفاة التي تبقى مجهولة إلى حد الآن.

للتذكير الضحية كانت قد تنقلت رفقة والدتها وأخيها من مقر إقامتهم بالجلفة نحو بلدية مزلوق بسطيف لحضور جنازة أحد الأقارب قبل أن تختفي فجأة، مما خلق حالة استنفار واسعة للبحث عنها طيلة ثلاثة أيام وتركزت أساسا في تمشيط محيط المنزل وكذا ضفاف ومجرى واد بوسلام بذات المنطقة.