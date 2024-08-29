تفكيك شبكات إجرامية بتندوف

تمكنت مصالح الدرك الوطني بولاية تندوف من تفكيك شبكات إجرامية تقوم بتهريب وترويج المؤثرات العقلية والمخدرات الصلبة، حسب ما أفاد به اليوم الخميس بيان لذات المصالح.

وأوضح نفس المصدر أن "أفراد فرقة الأبحاث بالمجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتندوف تمكنوا من تفكيك عدة شبكات إجرامية تقوم بتهريب مخدرات صلبة (كوكايين)، مؤثرات عقلية على أعلى درجة من الخطورة تهدد الأمن الاقتصادي الوطني والصحة العمومية والمتاجرة بالمخدرات بطريقة غير مشروعة".

ومكنت هذه العمليات --يضيف البيان-- من "توقيف 6 أشخاص وضبط 4350 قرص مهلوس من نوع بريغابالين 300 ملغ، 6,5 غ من الكوكايين، 15,5غ من الكيف المعالج، بالإضافة إلى مبلغ مالي من العملة الوطنية المزورة قدره 18 مليون سنتيم من فئة 2000 دج ومبلغ مالي قدره 68 مليون سنتيم من عائدات البيع".

وسيتم تقديم الموقوفين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة تندوف بعد الانتهاء من التحقيق، وفقا للمصدر ذاته.