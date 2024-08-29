تعديل في تاريخ انطلاق البطولة

أجرى المكتب الفيدرالي تعديلا طفيفا في موعد انطلاق الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، موسم 2024-2025.

ونشرت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، اليوم الخميس، مخرجات اجتماع المكتب الفيدرالي المجتمع بمقر "الفاف"، أمس، ومن أهمها تحديد يوم الـ19 سبتمبر المقبل موعدا لانطلاق مقابلات البطولة.

وكانت "الفاف" قد حددت يوم الـ14 سبتمبر 2024 تاريخا لانطلاق المنافسة قبل أن تعلن الرابطة المحترفة في بداية هذا الشهر تأجيل الموعد إلى الـ21 من نفس الشهر.

في نفس السياق، أصدر المكتب الفيدرالي بعض التوجيهات للأندية المحترفة منها التذكير بضرورة تسوية أوضاعها الإدارية والمالية قبل الـ10 سبتمبر 2024 حيث لن يتم منح أي إعفاء أو ترخيص بعد هذا الموعد النهائي.

كما أكد المكتب الفيدرالي أن الأندية التي استقدمت لاعبين أجانب مطالبة بالالتزام بالأحكام التنظيمية كالجودة الدولية للاعب والضمان المالي الذي يجب دفعه إلى الرابطة المحترفة، إضافة إلى ترخيص عمل.