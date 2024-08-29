تقنية "الفار": حصول 35 حكما جزائريا على شهادة تأهيل

تحصل 35 حكما جزائريا على شهادة تأهيل لتقنية الحكم الفيديو "الفار" ومساعد حكم فيديو، بالإضافة إلى 3 مرشدين في ذات التقنية، عقب اختتام أمس الأربعاء دورة تكوينية جرت بأكاديمية "الفار" التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بمصر، حسب ما أعلنت الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (فاف)، اليوم الخميس.

وعبر المكتب الفدرالي في بيان عقب اجتماع له عن "ارتياحه للعمل الذي أنجزه قطاع التحكيم، لا سيما الدورة التكوينية حول تقنية الجهاز المساعد للتحكيم بأكاديمية (الفار) التابعة للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم، التي جرت خلال شهر أوت بمصر"، مبرزا أنه "بفضل هذه العملية، تتوفر "الفاف" على 35 حكما متأهلا للفار والفار المساعد، بالإضافة إلى 3 مرشدين للفار".

وأضاف بيان المكتب الفدرالي" بأن فوجا أولا يضم 14 حكما، تلقى خلال إقامته بالقاهرة (7 - 17 أوت) دروسا نظرية وحصصا تطبيقية حول تقنية الفار، فيما تلقى الفوج الثاني المشكل من 21 حكما نفس التكوين من 18 إلى 28 أوت، مشيرا بأن عملية تقنية "الفار" سيشرع في تطبيقها مع بداية الموسم الكروي للرابطة المحترفة الأولى، لموسم 2024-2025".

وفي شهر فيفري المنصرم، كان رئيس الاتحادية الجزائرية لكرة القدم قد أعلن عن قرار تطبيق تقنية "الفار" في بطولة الرابطة المحترفة الأولى "موبيليس" بداية من الموسم الكروي المقبل. وبعدها بأسابيع أطلقت الاتحادية الجزائرية مناقصة لاقتناء أربعة أجهزة "فار" (عتاد تقنية الفيديو المساعد).

من جهة أخرى، عبر المكتب الفدرالي عن ارتياحه لاختيار الحكمة الدولية غادة محات لإدارة مباريات كأس العالم-2024 لأقل من 17 سنة إناث المقررة من 10 أكتوبر إلى 3 نوفمبر بجمهورية الدومينكان.