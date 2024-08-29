ولاية قسنطينة تطمئن بخصوص حالة هذا الجسر

أعلنت ولاية قسنطينة، اليوم الخميس، عن التحضير لانطلاق أشغال صيانة لجسر "قنطرة الصونصور"، مطمئنة أنه لا يوجد أي خطر على سلامة المارة.

وجاء في بيان الولاية، اليوم الخميس: "بناء على تعليمات والي قسنطينة عبد الخالق صيودة، أجرت نهار الأربعاء 28 أوت 2024، لجنة مكونة من مصالح مديرية الأشغال العمومية، مصالح الدائرة والبلدية رفقة المراقبة التقنية للأشغال العمومية، خرجة معاينة إلى جسر ملاح سلـيمان قنطرة الصونصور لمعاينة الحالة الملاحظة عـلى مدخل الـجسر".

وأضاف ذات البيان: "أفضـت المعاينة الأولية التـي قامت بها المصالح التقنية المذكورة، إلـى تأكيد عدم وجود أي خطر على الجسر أو سلامة المارة وأن الضرر الملاحظ يتمثل فـي صدأ على مستوى مدخل الجسر".

وختم بيان الولاية: "بناء على ذلك، تم تكليف المراقبة التقنية للأشغال العـمومية بإنجاز خبرة من أجل إعـداد بطاقة تقنية لإطلاق أشغال التصليح والصيانة من قبل مصالح البلدية في أقرب وقت".