مواجهات مليئة بالتشويق في دوري أبطال أوروبا

سحبت، اليوم الخميس، قرعة مرحلة الدوري ضمن مسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024-2025 وأسفرت عن مواجهات قوية ومرتقبة.

وجرت أحداث قرعة مسابقة الأندية الأغلى في العالم بإمارة موناكو بعد استحداث نظام جديد للبطولة لأول مرة بشكلها الحالي.

النسخة الجديد تشهد وجود 36 فريقًا لأول مرة في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

نتائج القرعة:

مواجهات المستوى الأول من مرحلة الدوري:

مانشستر سيتي سيواجه أندية إنتر وباريس سان جيرمان وكلوب بروج ويوفنتوس وفاينورد وسبورتينغ وسبارتا براغ سلوفان براتيسلافا.

برشلونة سيواجه أندية بايرن ميونيخ وبروسيا دورتموند وأتالانتا وبنفيكا ويونغ بويز والنجم الأحمر وبريست وموناكو.

ريال مدريد سيواجه أندية بوروسيا دورتموند وليفربول وميلان وأتالانتا وزالتسبورغ وليل وشتوتغارت وبريست.

باريس سان جيرمان سيواجه أندية مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ وأتليتيكو مدريد وأرسنال وبي إس في اَيندهوفن وزالتسبورغ وجيرونا وشتوتغارت.

ليفربول سيواجه أندية ريال مدريد ولايبتسيغ وباير ليفركوزن وميلان وليل وبي إس في اَيندهوفن وبولونيا وجيرونا.

يوفنتوس سيواجه أندية مانشستر سيتي ولايبتسيغ وبنفيكا وكلوب بروج وبي إس في اَيندهوفن وليل وشتوتغارت وأستون فيلا.

بايرن ميونيخ سيواجه أندية باريس سان جيرمان وبرشلونة وبنفيكا و شاختار دونيتسك ودينامو زغرب وفاينورد وسلوفان براتيسلافا وأستون فيلا.

إنتر سيواجه أندية لايبتسيغ وآرسنال والنجم الأحمر وموناكو ومانشستر سيتي وباير ليفركوزن ويونغ بويز وسبارتا براغ.

أرسنال سيواجه أندية باريس سان جيرمان وشاختار دونيتسك ودينامو زغرب وموناكو وإنتر وأتالانتا وسبورتينغ وجيرونا.

ميلان سيواجه ليفربول وكلوب بروج والنجم الأحمر وجيرونا وريال مدريد وباير ليفركوزن ودينامو زغرب وسلوفان براتيسلافا.

مواجهات المستوى الثاني من مرحلة الدوري

مواجهات المستوى الثالث من مرحلة الدوري

مواجهات المستوى الرابع من مرحلة الدوري