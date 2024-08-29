أوشيش يتعهّد بتقديم مشروع تنموي "بديل"

أكّد مرشح حزب جبهة القوى الاشتراكية لرئاسيات السابع سبتمبر، يوسف أوشيش، مساء اليوم الخميس، أنّ برنامجه الانتخابي يقدّم "مشروعاً تنموياً بديلاً للنهوض بالبلاد".

في نشاط جواري بوسط مدينة باتنة، اعتبر أوشيش، أنّ برنامجه الانتخابي "رؤية للغد" هو "مشروع بديل يحمل حلولاً واقعية للنهوض بالبلاد وتحصينها من المخاطر التي تحدق بها".

وذكر أنّ برنامجه يرتكز على "تحسين القدرة الشرائية للمواطن وحماية الشرائح المحرومة"، مستعرضاً أهمّ المقترحات التي يتضمنها مشروعه في الشق السياسي على غرار "منح صلاحيات أوسع للسلطة التشريعية كي تلعب دورها الرقابي".

ومن أمام النصب التذكاري المخلّد لبطولات الشهيد مصطفى بن بولعيد، أبرز المترشح للرئاسيات، أهمية الحفاظ على ذاكرة الشهداء وتجسيد حلمهم من خلال "اقامة دولة ديمقراطية ذات طابع اجتماعي".

ولدى استعراضه رؤيته للعلاقات الدبلوماسية للجزائر، التزم أوشيش بإعادة بناء هذه العلاقات على أساس الاحترام المتبادل والندّية خاصة مع الدول الغربية، مذكّراً في السياق نفسه بأنّ الجزائر دولة انتزعت سيادتها بفضل تضحيات و"لا تقبل الوصاية أو النظرة الاستعمارية لها".

وسيعمل المترشح في حال انتخابه – بحسب تعهداته – على "تشجيع الشراكة مع الدول الإفريقية وكل الشعوب التي تحمل الطموحات والآمال نفسها"، وعلى "الانخراط في مسعى ارساء نظام عالمي جديد يكون أكثر عدلاً وانصافاً".