بلمهدي يشيد بالدعم الجزائري لفلسطين

أكد وزير الشؤون الدينية والأوقاف، يوسف بلمهدي، على مركزية القضية الفلسطينية في عمل منظمة التعاون الإسلامي وجهودها.

وأشار الوزير الذي ترأس الوفد الجزائري في أشغال الاجتماع الخمسين لمجلس وزراء الخارجية لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد يومي 29 و 30 أوت 2024 بياوندي بجمهورية الكاميرون، في كلمته، إلى السياق الاستثنائي الذي ينعقد فيه هذا الاجتماع المتزامن مع المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني جراء العدوان الصهيوني الغاشم.

وذكر بلمهدي بالمساندة التاريخية والدائمة من الجزائر للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة في قيام دولته وعاصمتها القدس الشريف.

وفي ذات السياق، ركز الوزير على الجهود الحثيثة التي قامت وتقوم بها الجزائر من أجل تحقيق الوحدة الفلسطينية وكذا العمل الدبلوماسي الدؤوب والمبادرات العديدة على مستوى مجلس الأمن، وجهودها في هذا الإطار وفق الأولويات التي حددها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، لا سيما المرافعة من أجل تحقيق وقف فوري للعدوان على قطاع غزة وكذا تأمين وصول المساعدات الإنسانية الموجهة للشعب الفلسطيني دون أي شروط، وإلزام الاحتلال الإسرائيلي باحترام القانون الدولي والشرعية الدولية.

وبخصوص الموضوع الذي خصص لدورة "ياوندي" المتعلق ب"البنية التحتية للنقل والاتصالات داخل منظمة التعاون الإسلامي: أداة رئيسية في مكافحة الفقر وانعدام الامن"، أبرز الوزير بلمهدي سياسات وجهود الجزائر في سبيل اندماج وتكامل أكثر في القارة الأفريقية، مشددا على التزامها المستمر بتنمية إفريقيا ودول الساحل.

وفي هذا الصدد، عدد بلمهدي أهم المشاريع الهيكلية الكبرى التي أطلقتها القيادة الجزائرية وبتمويل جزائري كطريق الوحدة الإفريقية العابر للصحراء، وطريق تندوف-الزويرات الذي يربط الجزائر بمنطقة غرب إفريقيا، ومشروع الألياف البصرية المحورية العابرة للصحراء، ومشروع أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والنيجر مرورا بالجزائر وصولا إلى أوروبا.

وأشاد وزير الشؤون الدينية والأوقاف بقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتخصيص دعم مالي معتبر للوكالة الجزائرية للتعاون الدولي من أجل التضامن والتنمية لغرض تمويل مشاريع اجتماعية ودعم البنية التحتية والنقل في العديد من دول قارتنا.

كما تناول بلمهدي مسألة إصلاح منظمة التعاون الإسلامي ومحاوره الرئيسية، داعيا إلى ضرورة مواصلة عملية الإصلاح من خلال تفعيل القرار رقم 40/06 الذي تبنته الدورة الأربعون لمجلس وزراء الخارجية بمبادرة من الجزائر.