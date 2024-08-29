تبسة: إنقاذ 5 أشخاص كانوا عالقين في واد

انقذت وحدات الحماية المدنية، 05 أشخاص عالقين في واد بولاية تبسة، بسبب ارتفاع منسوب مياه الوادي، خلال التقلبات الجوية مساء اليوم.

ووفق بيان مصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة بئر العاتر والوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة الماء الأبيض مساء اليوم على الساعة (19سا:20د) لأجل إنقاذ (05) خمسة أشخاص (ثلاثة رجال وطفلين) أعمارهم تتراوح مابين 12 و 47 سنة.

وحسب ذات المصالح، فإن الأشخاص الخمسة كانوا عالقين بمجرى الوادي ومتمسكين بشجرة في إقليم بلدية العقلة المالحة بدائرة بئر العاتر، حيث شهدت المنطقة هطو أمطار غزيرة، مما أدى إلى فيضان الوادي وارتفاع منسوب المياه.

وتمكنت وحدات الحماية المدنية، من إنقاذ وإخراج الأشخاص الخمسة وهم في حالة صدمة وتحويلهم إلى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى بئر العاتر.