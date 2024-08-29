تبسة: انقاذ 5 أشخاص كانوا عالقين بالواد

انقذت وحدات الحماية المدنية، 05 أشخاص عالقين بالواد بولاية تبسة، بسبب ارتفاع منسوب مياه الواد، خلال التقلبات الجوية مساء اليوم.

ووفق بيان مصالح الحماية المدنية، فقد تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة بئر العاتر والوحدة الثانوية للحماية المدنية بدائرة الماء الأبيض مساء اليوم على الساعة (19سا:20د) لأجل انقاذ (05) خمسة أشخاص (ثلاثة رجال وطفلين) اعمارهم تتراوح مابين 12 و 47 سنة.

وحسب ذات المصالح، فإن الأشخاص الخمسة كانوا عالقين بمجرى ومتمسكين بشجرة بالواد على مستوى بلدية العقلة المالحة بدائرة بئر العاتر، حيث شهدت المنطقة هطول امطار غزيرة، مما ادى الى فيضان الواد وارتفاع منسوب المياه.

وتمكنت وحدات الحماية المدنية، من انقاذ واخراج الأشخاص الخمسة وهم في حالة صدمة وتحويلهم الى مصلحة الاستعجالات الطبية بمستشفى بئر العاتر.