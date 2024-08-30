13 وفاة في حوادث المرور والغرق خلال يوم واحد

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الجمعة، عن حصيلة تدخلاتها الميدانية خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة.

وحسب ما أفاد به بيان لذات المصالح، فقد بلغ إجمالي التدخلات، 4015 تدخلا بمعدل تدخل كل 21 ثانية.

وبالنسبة لحوادث المرور، فقد أحصت ذات المصالح، 244 تدخلا، تم خلاله إحصاء 10 وفيات و 304 جرحى.

أما بالنسبة لحوادث الغرق، فقد سجلت مصالح الحماية، 783 تدخلا تم أثناءه إنقاذ 562 شخصا فيما تم تسجيل 3 وفيات، اثنتين منها في شواطئ ولاية الشلف، فيما سجلت الحالة الثالثة في مجمع مائي بولاية الجلفة.