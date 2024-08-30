أسعار النفط في منحى تصاعدي

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، في مستهل تعاملات اليوم الجمعة، مدفوعة بتقييم المستثمرين لمخاوف الإمدادات في الشرق الأوسط. يأتي ذلك، حسب بيانات اطلعت عليها منصة "الطاقة" المتخصصة، على الرغم من وجود علامات تشير إلى ضعف الطلب، وهو الأمر الذي حدّ من المكاسب التي حقّقها سعر برميل النفط عالميًا خلال الأيام الأخيرة.

وبحلول الساعة 07:10 صباحا بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت القياسي، تسليم أكتوبر، التي تنتهي اليوم الجمعة، بمقدار 23 سنتا، أو 0.3%، إلى 80.17 دولارا للبرميل.

كما ارتفع العقد الأكثر نشاطا لشهر نوفمبر، بمقدار 20 سنتا، أو 0.2%، إلى 79.02 دولارا للبرميل.

في الوقت نفسه، ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، تسليم أكتوبر، بمقدار 18 سنتا، أو 0.2%، إلى 76.09 دولارا، وفق الأرقام التي تتابعها منصة الطاقة المتخصصة.