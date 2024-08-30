مجمع "سوناريم" مطالب برفع قيمة استثماراته

دعا وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، المجمع الصناعي المنجمي "سوناريم" إلى زيادة استثماراته لاستغلال الموارد الموجودة، في إطار التأكيد على ضرورة استكمال وتطوير المشاريع الهيكلية للقطاع لاسيما ما تعلق منها بشق المجال المنجمي.

وخلال إشرافه على أشغال الجمعية العامة العادية لـ "سوناريم"، أمس، شدد الوزير عرقاب على ضرورة "استكمال وتطوير المشاريع الهيكلية كمنجم غارا جبيلات بتندوف، ومشروع الفوسفات المدمج ببلاد الهدبة بتبسة، إضافة إلى مشروع الزنك والرصاص بتالة حمزة ووادي أميزور ببجاية".

وأضاف أنه يتعيّن كذلك الإسراع في تشغيل مصانع المنتجات غير الحديدية. ويتعلّق الأمر، حسب ما ورد في بيان الوزارة، بمصنع كربونات الكالسيوم بالخروب بولاية قسنطينة، والدولوميت بعين مليلة وأم البواقي، استكمالا لتلك التي تم تدشينها في 2023 و2024، فضلا عن مصنع البانتونيت في مغنية بولاية تلمسان، وكربونات الكالسيوم بعقاز ولاية معسكر، وكذا الفلدسبار بعين بربر بولاية عنابة، إضافة إلى محطة إنتاج وتحويل الحصى بعرقوب الطرف بولاية بسكرة.

وأسدى عرقاب تعليمات لمجمع سوناريم للرفع من قدراته الإنتاجية الحالية لمادة الباريت، والبدء في استغلال مناجم جديدة لأجل إشباع الاحتياجات الوطنية المتزايدة من هذه المادة، خصوصا لقطاع المحروقات، وضمن نفس الاستراتيجية، كلّف عرقاب مجمع سوناريم "بمضاعفة استثماراته في استغلال مواد جديدة لأجل عدم استيرادها مستقبلا، وكذا الرفع من الإدماج للإنتاج الوطني في جميع مراحل سلسلة القيمة في هذه المشاريع".

وتجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة العادية للمجمع الصناعي المنجمي "سوناريم" جرت بمقر المجمع، بحضور الرئيس المدير العام للمجمع، ومشاركة ممثل وزارة المالية، وأعضاء الجمعية العامة ومحافظي الحسابات، وذلك للنظر والتدقيق في حسابات سنة 2023 التي تم اعتمادها.