رئاسيات: برنامج اليوم السادس عشر من الحملة الانتخابية

بلغت الحملة الانتخابية لرئاسيات السابع سبتمبر يومها السادس عشر، وهذا برنامج اليوم:

- نشاط جواري لمرشح جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، بولاية قالمة (10.00 سا).

- تجمع شعبي لمدير الحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد المجيد تبون، بدار الثقافة هواري بومدين لولاية سطيف (14.30 سا).

- نشاط جواري لحركة البناء الوطني بوهران (09.30 سا)، ثم نشاط آخر بمستغانم (14.00 سا).

- تجمع شعبي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي بقاعة المجلس الشعبي الولائي في برج باجي مختار (17.00 سا).

- تجمع شعبي لحزب جبهة التحرير الوطني بالقاعة المتعددة الرياضات "عبد الله بلعربي" في تيارت (16.00 سا).

- تجمع شعبي لحزب جبهة المستقبل بقاعة المحاضرات "حسين مرخوفي" بمعهد التكوين المهني والتمهين بتقرت (10.00 سا)، ثم تجمع آخر بدار الشباب "محمد بوضياف" بأولاد جلال (17.00 سا).

- تجمع شعبي لحزب تجمع أمل الجزائر بمقر المداومة الولائية الانتخابية للمترشح الحر عبد المجيد تبون في عين تيموشنت (10.00 سا).

- تجمع شعبي لحزب الحرية والعدالة ببلدية حطاطبة في ولاية تيبازة (10.00 سا).

- تجمع شعبي لحزب جبهة الحكم الراشد في ولاية سعيدة (11.00 سا).

- تجمع شعبي لاتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية بمكتبة البلدية في ولاية الطارف (16.30 سا).

- نشاط جواري لحزب الكرامة ببلدية المرسى في الجزائر العاصمة (18.00 سا).

- تجمع شعبي لحركة النهضة بدار الشباب "عز الدين مجوبي" في المدينة الجديدة "علي منجلي" بقسنطينة (17.00 سا).