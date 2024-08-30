هذا جديد التدريس في الابتدائي

أقرت وزارة التربية رسميا تعديلات على شبكة مواقيت ومواد الطور الأول من التعليم الابتدائي بحذف مادتي التربية العلمية والمدنية من السنتين الأولى والثانية، فيما تم تحديد معدل التوقيت الأسبوعي بـ21 ساعة وتدعيم ممارسة التربية البدنية والرياضية بإضافة ساعة واحدة ليصبح توقيتها ساعتين في الأسبوع، إضافة إلى تثمين التربية الفنية بإضافة 45 دقيقة لتوقيت المادة ليصبح ساعة ونصف الساعة أسبوعيا وتعزيز مادة الرياضيات بإضافة حصة ذات ثلاثين دقيقة أسبوعيا، تخصص للألعاب الرياضياتية.

أفرجت وزارة التربية عن المنشور الإطار الخاص بإعادة هيكلة مواد ومواقيت الطور الأول من التعليم الابتدائي للسنة الدراسية 2024-2025، حيث أبرقت إلى مديريها الولائيين ومفتشي التعليم الابتدائي ومديري الابتدائيات ومؤسسات التعليم الخاصة بمراسلة تحمل رقم 172، مؤرخة في 27 أوت الجاري.

وبناء على ذلك، قررت وزارة التربية إدخال تعديلات على هيكلة مواد ومواقيت الطور الأول في السنتين الأولى والثانية من مرحلة التعليم الابتدائي، وذلك بداية من الدخول المدرسي 2024/2025 ، قصد تحسين جودة التعليم وتلبية احتياجات التلاميذ المختلفة وخلق بيئة تعلمية محفزة ومتنوعة، تسمح بتعزيز النمو الشامل والمتوازن للتلاميذ وتجعلهم مستعدين لمراحل التعليم اللاحقة، من خلال التركيز على التعلمات الأساسية التي تشمل المهارات اللغوية والرياضياتية القاعدية وكذا المهارات اليدوية والبدنية والفنية التي يحتاجها التلاميذ للتفاعل مع العالم من حولهم ومواصلة تعلماتهم في الأطوار التعليمية اللاحقة.

كما تهدف العملية، حسب المنشور، إلى تدعيم التكوين على القيم والمواقف، بالتركيز على القيم الدينية والخلقية التي تلعب دورا حيويا في تشكيل السمات الشخصية والقيم الأساسية لدى تلاميذ هذه المرحلة العمرية وتؤثر في سلوكاتهم واتجاهاتهم في المستقبل، إضافة إلى تمكين التلاميذ من عيش طفولتهم بتوفير بيئة تعلمية إيجابية، تحقق متعة التعلم لديهم، وذلك بتدعيم أنشطة التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية، كونها وسيلة مساهمة في التنمية الشاملة لشخصية المتعلم. وتسعى الوزارة، من خلال الإجراءات الجديدة، إلى إعادة تنظيم حصص التعلم لتعزيز فاعلية التعلم وجعل الأنشطة التعليمية محفزة وممتعة، بما يلبي احتياجات التلاميذ المختلفة ويضمن تطوير مهاراتهم بشكل متكامل.

هذه أهم التعديلات المدرجة على شبكة المواد والمواقيت

ترمي التعديلات المدرجة على شبكة مواقيت ومواد الطور الأول من التعليم الابتدائي، حسب الوزارة، إلى تدعيم ممارسة التربية البدنية والرياضية، بإضافة ساعة واحدة ليصبح توقيتها ساعتين في الأسبوع.

ويسعى هذا التدعيم إلى تعزيز الصحة البدنية والنفسية والعقلية للتلاميذ وتطوير مهاراتهم الحركية الأساسية، كما أنه يتيح للتلاميذ فرصا للتفاعل الاجتماعي والتعاون ويساعدهم على بناء الثقة بالنفس وتعزيز مهارات التواصل.

كما تقرر تثمين التربية الفنية، بإضافة 45 دقيقة لتوقيت المادة ليصبح ساعة ونصف الساعة أسبوعيا، لتمكين التلاميذ من أدوات التعبير عن الأفكار والمشاعر والعواطف بطريقة إبداعية وتحسين مهاراتهم الحركية الدقيقة، بالإضافة إلى تعزيز الوعي البصري والحسي لديهم وتعزيز تعلم الرياضيات بإضافة حصة ذات ثلاثين دقيقة أسبوعيا، تخصص للألعاب الرياضياتية، قصد توظيف الميولات الفطرية للتلاميذ للاستمتاع بكل ما هو تحد واستغلالها لاستكشاف المفاهيم الرياضياتية بشكل مبتكر ومحفز عن طريق اللعب.

21 ساعة معدل التوقيت الأسبوعي لكل المواد المعدلة

وبالاستناد إلى التعديلات المدرجة على مواد ومواقيت الطور الأول تصبح الشبكة الجديدة لمواد ومواقيت الطور الأول للسنتين الأولى والثانية من التعليم الابتدائي بتخصيص 11 ساعة أسبوعيا و14 حصة أسبوعيا بـ8 حصص ذات ساعة و6 حصص ذات 30 دقيقة للغة العربية.

أما بالنسبة للرياضيات، فتم تخصيص خمس ساعات بسبع حصص أسبوعيا، وثلاث حصص ذات ساعة بأربع حصص ذات 30 دقيقة. أما مادة التربية الإسلامية فقد خصص لها توقيت أسبوعي بساعة ونصف الساعة وثلاث حصص في الأسبوع بثلاث حصص ذات 30 دقيقة، فيما خصص ساعة ونصف الساعة للتربية الفنية، موسيقية وتشكيلية، أسبوعيا، بثلاث حصص في الأسبوع، وثلاث حصص ذات 30 دقيقة، مقابل ساعتين أسبوعيا وحصتين ذات ساعة للتربية البدنية والرياضية.

بصفة عامة، يقدر معدل التوقيت الأسبوعي لكل المواد المعدلة بـ21 ساعة و29 حصة أسبوعيا و13 حصة ذات ساعة و8 حصص ذات 30 دقيقة.

وتتطلب التعديلات المدرجة على شبكة مواد ومواقيت الطور الأول من التعليم الابتدائي، حسب منشور الوزارة، ترتيبات تنظيمية تتمثل في إعادة توزيع أساتذة المدرسة الابتدائية للتربية البدنية والرياضية بالشكل الذي يضمن التغطية الكاملة لكل المدارس والأفواج التربوية وتوزيع حصص أنشطة التربية الفنية والتربية البدنية والرياضية على كامل أيام الأسبوع لتحقيق التوازن بين مختلف المواد، بما يخفف الضغط على التلاميذ، إضافة إلى الاستغلال الأمثل للحصة المخصصة للألعاب الرياضياتية، ما يسمح بتعزيز تعلم المفاهيم الرياضياتية بطرائق عملية وممتعة تحفز التفكير النقدي والإبداعي وتعزز المهارات الاجتماعية وتنشط الذاكرة والانتباه.

وبهدف الاستغلال الأمثل لهذه الحصة، أعد دليل للألعاب الرياضياتية لأساتذة الطور الأول من التعليم الابتدائي، يتناول الإطار العملي لهذه الألعاب وطرائق وأساليب وكيفيات استغلالها.

وفي هذا الشأن، أمرت وزارة التربية مديري المدارس الابتدائية وأساتذة المدرسة الابتدائية المكلفين بتأطير تلاميذ السنتين الأولى والثانية بتحميل دليل الألعاب الرياضياتية عبر حساباتهم الخاصة بالنظام المعلوماتي لقطاع التربية الوطنية. وأكدت أن إعادة هيكلة مواد ومواقيت الطور الأول من التعليم الابتدائي تتطلب مرافقة المفتشين الأساتذة بالمدرسة الابتدائية المكلفين بهذا الطور، ببرمجة وتنظيم ندوات تربوية وأيام دراسية حول مختلف الجوانب المتعلقة بهذه العملية، وكذا المقاربات الديداكتيكية لتقديم الألعاب الرياضياتية، وذلك في الفترة التي تلي الدخول المدرسي 2025/2024 مباشرة، ضمن السيرورة العادية للتكوين أثناء الخدمة.