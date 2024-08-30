الجزائر تفتح سفارة في هذا البلد

شرع وزير الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف ، اليوم الجمعة، في زيارة عمل إلى جمهورية سلوفينيا.

وأضاف بيان لوزارة الخارجية، أن "برنامج هذه الزيارة يشمل عديد اللقاءات الثنائية التي ستجمع الوزير أحمد عطاف مع السلطات العليا في جمهورية سلوفينيا بغرض بحث سبل توطيد علاقات التعاون والشراكة وتعزيز التوافق السياسي بين البلدين".

كما "سيشرف عطاف -وفق المصدر- رفقة نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الشؤون الخارجية والأوروبية بسلوفينيا، تانيا فايون، على مراسم تدشين سفارة الجزائر بليوبليانا التي يأتي تأسيسها في أعقاب قيام جمهورية سلوفينيا بفتح سفارة لها بالجزائر شهر ماي الماضي والتي تم تدشينها من قبل الوزير الأول السلوفيني".