الشروع في تطعيم أطفال غزة من الشلل

أفادت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الجمعة، أن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال تحت سن عشر سنوات في محافظة غزة والشمال ستكون من 1 وحتى 12 سبتمبر المقبل.

جاء في بيان الوزارة "أنه سيتم نقل معدات السلسلة الباردة من منطقة إلى أخرى حسب برنامج التطعيم في كل محافظة، وأن الحملة ستنطلق يوم الأحد القادم".

وأضاف المصدر ذاته أن "وزارة الصحة تقود حملة التطعيم في محافظات فلسطين الجنوبية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية ويونيسف وأونروا" مؤكداً أن التطعيم آمن تماماً.

ومن المتوقع أن تشمل عملية التطعيم أكثر من 640 ألف طفل دون 10 سنوات.