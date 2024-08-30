شين أومورتشو الإيرلندي المتضامن مع غزة

تحدث الكاتب والناشط الإيرلندي شين أوغ أومورتشو، في مقابلة صحفية نُشرت الاثنين على موقع "فيو ديجيتال"، عن ردة فعله الأولى تجاه "السابع من أكتوبر"؛ حيث كتَب قصيدة تدين العدوان الإسرائيلي ونشرها عبر الإنترنت مقابل جنيه إسترليني لقراءتها، على أن تذهب العائدات لصالح قطاع غزة، كما ينظم حاليا معرضا ضخما لأعمال فنانين إيرلنديين معاصرين لجمع الأموال لفلسطين.

يعتبر الكاتب والناشط الإيرلندي شين أوغ أومورتشو من أكبر المتضامنين مع القضية الفلسطينية وعبر في كثير من المواقف والمبادرات عن وقوفه الدائم إلى جانب القضية الفلسطينية وتنديده بالإبادة الجماعية في غزة.

كان شين، مثل العديد من الناشطين الأيرلنديين، صريحا جدا بشأن الإبادة الجماعية في فلسطين، أسس مشروعا خيريا حيث يبيع أعمال الفنانين الأيرلنديين والفلسطينيين وغيرهم من الفنانين الدوليين، وتذهب الأرباح إلى المساعدات في فلسطين.

يقول "قبل أن تبدأ كل شيء في أكتوبر، جمعت أموالًا لفلسطين قبل عام ونصف. مشينا من بلفاست إلى دبلن في ثلاثة أيام، ثم عندما بدأت في أكتوبر الماضي، شعرت بالرغبة في فعل شيء ما. بدأت بكتابة قصيدة ووضعها خلف جدار الدفع عبر الإنترنت. لقد فرضت جنيهًا إسترلينيًا لقراءتها وأعطيت كل الأموال التي تم جمعها للجمعيات الخيرية".

ويواصل شون حديثه عن تجربته مع التضامن مع فلسطين "لم أستطع كتابة القصيدة لفترة طويلة، حيث فكرت، من أنا لأكتب عن هذه التجربة؟ شعرت أنني غير مؤهل للتحدث عن أفظع شيء رأيته على الإطلاق. ولكن بعد ذلك قرأت قصيدة على إنستغرام بقلم أويب جونسون عن الوضع في غزة.

انتشر هذا إلى العديد من الكتاب والفنانين والمصورين المختلفين الذين شاركوا. لقد كتبت القصيدة وفي النهاية جمعنا مجموعة من الشعر والفن وبعناها كملف PDF على الإنترنت. أقمنا حملة لجمع التبرعات وطلبت من بعض الكتاب الحضور وقراءة أعمالهم. كان احتفالًا بالأدب والموسيقى".

يتحدث شون عن تنظيم معرض رواق P21 في لندن بمشاركة فنانين وفوتوغرافيين وصناع أفلام من إيرلندا وفلسطين ودول أُخرى والذي قال بقدر ما أود القيام بهذه المشاريع بشكل متكرر. ولكن في غضون ذلك، تستمر هذه الإبادة الجماعية. سيظل هذا المشروع موجودًا في شكل ما طالما استمرت الإبادة الجماعية. لقد حصلنا على الكثير من التقدير لما نقوم به.

كان أكبر معرض دولي على الإطلاق للفنانين الأيرلنديين المعاصرين. كان لدينا جيم فيتزباتريك الذي صنع لوحة تشي غيفارا وأمثال سبايسباغ، إلى جانب الفنانين الذين لم يعرضوا فنهم من قبل.

لم تأت تحركات الكاتب الإيرلندي بمعزل عن انتقاداته اللاذعة تجاه حزب "شين فين" الذي انتمى إليه في سن باكرة، ونشأ على أدبياته، لكن مقارنة مع الموقف تجاه القضية الفلسطينية فقد ظهر الضعف والتردد على تصريحاته تجاه الحرب على غزة، والتي دفعت مجموعات من الشباب الإيرلنديين إلى إعلان رفض التصويت للحزب في الانتخابات البرلمانية المقبلة مارس 2025، وتراجع أعداد المؤيدين له بسبب ما يسميه أومورتشو "العجز" في تأسيس موقف داعمٍ للمقاومة الفلسطينية.

ينتقل أومورتشو في المقابلة إلى شرح مشروعه Dlúphairtíocht المشروع الذي تذهب عائداته لصالح "حملة الكرامة للفلسطينيين" (DFP)، يحتوي رسومات ومطبوعات وأعمالاً غرافيكية وصوراً فوتوغرافية تتناول سياسات الفصل العنصري وجرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته ضد الشعب الفلسطيني، ومنها مطبوعة نفذها الفنان الإيرلندي جيم فيتزباتريك للمناضل الأممي تشي غيفارا، وكذلك صور للفنانة الفلسطينية رولا حلواني تُبرز معاناة الفلسطينيين في الوقوف على المعابر والحواجز.

من بين الفنانين المشاركين: باري بودران، بريان لينكولن، كارلوس لطوف، دراج موجود، ديفيد براون، ديلان رايت، ميكي كولين، إليوس غريس، فرانك رافيرتي، إليميراتي، جيمس جاميسون، جنى طرابلسي، جون فلين، جوش مايفيلد، كيري ماكولو، لوركان كولينز، مارك رودين، دافني ويسدورب، ومحمد سباعنة، ناريمان المفتي، بادي كريتشلي، باترن أب، شيموس ميرفي، شين أوغ أومورتشو، شهد أبو سلامة وتالا زيتاوي.

أسّس شين أوغ أومورتشو موقعاً إلكترونياً للمشروع www.dlthphirtocht.bigcartel.com، حيث يتيح لزواره الاطلاع على جميع الأعمال الفنية وشراء نسخٍ منه دعما لغزة.