Nouveau programme et nouveaux horaires dans le cycle primaire

Le ministère de l'Éducation nationale a officiellement approuvé des modifications concernant les programmes et les horaires du premier cycle de l'école élémentaire. Ces ajustements incluent la suppression des matières d'éducation scientifique et civique pour les première et deuxième années. Le nouvel horaire hebdomadaire est fixé à 21 heures, avec un renforcement de l'éducation physique et sportive, qui sera portée à deux heures par semaine grâce à l'ajout d'une heure supplémentaire. De plus, le temps consacré à l'éducation artistique est augmenté de 45 minutes, portant son total à une heure et demie par semaine. Enfin, la matière de mathématiques sera enrichie par une session supplémentaire de 30 minutes par semaine, dédiée aux jeux mathématiques.

Le ministère de l'Éducation nationale a publié le communiqué-cadre relatif à la restructuration des matières et des horaires du premier cycle de l'école élémentaire pour l'année scolaire 2024-2025. Ce communiqué, référencé sous le numéro 172 et daté du 27 août, a été adressé aux directeurs des académies, aux inspecteurs de l'enseignement élémentaire, ainsi qu'aux directeurs d'écoles élémentaires et d'établissements d'enseignement privés.

En conséquence, le ministère de l'Éducation a décidé d'apporter des modifications à la structure des matières et des horaires pour les première et deuxième années du cycle élémentaire, à partir de la rentrée scolaire 2024/2025. Ces ajustements visent à améliorer la qualité de l'enseignement, à répondre aux divers besoins des élèves et à créer un environnement d'apprentissage stimulant et diversifié. L'objectif est de favoriser un développement global et équilibré des élèves, en les préparant aux étapes d'enseignement ultérieures, en mettant l'accent sur les apprentissages fondamentaux, notamment les compétences linguistiques et mathématiques de base, ainsi que les compétences manuelles, physiques et artistiques nécessaires aux élèves pour interagir avec le monde qui les entoure et poursuivre leur apprentissage dans les cycles d’enseignements suivants.

L'objectif est également de renforcer la formation sur les valeurs et les attitudes, en mettant l'accent sur les valeurs religieuses et morales qui jouent un rôle crucial dans la formation des caractéristiques personnelles et des valeurs fondamentales chez les élèves de cette tranche d'âge, et qui influencent leurs comportements et leurs orientations futures. De plus, il s'agit de permettre aux élèves de vivre leur enfance dans un environnement d'apprentissage positif qui rend l'apprentissage agréable, et cela en renforçant les activités d'éducation artistique ainsi que d'éducation physique et sportive, car elles contribuent au développement global de la personnalité de l'élève. Le ministère, à travers ces nouvelles mesures, vise à réorganiser les périodes d'apprentissage pour améliorer l'efficacité de l'enseignement et rendre les activités éducatives stimulantes et agréables, afin de répondre aux différents besoins des élèves et garantir le développement global de leurs compétences.

Les principales modifications apportées à la grille des matières et des horaires

Les ajustements apportés à la grille des horaires et des matières du premier cycle visent à renforcer la pratique de l'éducation physique et sportive en ajoutant une heure, portant ainsi le total à deux heures par semaine.

Cette mesure a pour but d'améliorer la santé physique, mentale et émotionnelle des élèves, de développer leurs compétences motrices fondamentales, de favoriser les interactions sociales et la coopération, ainsi que d'aider à construire leur confiance en eux et à renforcer leurs compétences en communication.

Le temps alloué à l'éducation artistique sera également augmenté de 45 minutes, portant son total à une heure et demie par semaine. Cette modification permettra aux élèves d'exprimer leurs idées, sentiments et émotions de manière créative, tout en améliorant leurs compétences motrices fines et leur conscience visuelle et sensorielle. De plus, la matière des mathématiques sera enrichie par une session supplémentaire de 30 minutes par semaine, dédiée aux jeux mathématiques, afin de tirer parti des inclinations naturelles des élèves pour rendre l'apprentissage des concepts mathématiques plus stimulant et ludique.

Répartition hebdomadaire des horaires

En se basant sur les modifications apportées aux matières et aux horaires du premier cycle de l'école élémentaire, la nouvelle grille pour les classes de première et deuxième années d'école primaire comprendra pour la langue arabe 11 heures par semaine réparties en 14 sessions, comprenant 8 sessions d'une heure et 6 sessions de 30 minutes.

Pour les mathématiques 5 heures par semaine réparties en 7 sessions, avec 3 sessions d'une heure et 4 sessions de 30 minutes.

L’éducation islamique 1 heure et demie par semaine, avec 3 sessions d'une heure et 3 sessions de 30 minutes.

L’éducation artistique 1 heure et demie par semaine, réparties en 3 sessions d'une heure et 3 sessions de 30 minutes.

L’éducation physique et sportive 2 heures par semaine, avec 2 sessions d'une heure.

En tout, le programme modifié prévoit une moyenne hebdomadaire de 21 heures, réparties en 29 sessions, comprenant 13 sessions d'une heure et 8 sessions de 30 minutes.

Ces modifications nécessitent des arrangements organisationnels, notamment la redistribution des enseignants d'éducation physique et sportive pour assurer une couverture complète dans toutes les écoles et classes. Il est également prévu de distribuer les heures d'activités artistiques et sportives tout au long de la semaine pour équilibrer les différentes matières et alléger la charge des élèves. De plus, une utilisation optimale des sessions de jeux mathématiques sera favorisée pour améliorer l'apprentissage des concepts mathématiques de manière pratique en encourageant le sens critique et créatif, tout en renforçant les compétences sociales et en stimulant la mémoire et l’attention.

Pour optimiser l'utilisation de cette session, un guide des jeux mathématiques a été élaboré pour les enseignants du premier cycle de l'école élémentaire. Ce guide aborde le cadre pratique de ces jeux ainsi que les méthodes, techniques et façons de les exploiter.

Les directeurs d'écoles élémentaires et les enseignants concernés doivent télécharger ce guide via le système d'information du ministère. Le ministère a également souligné que la restructuration des matières et des horaires du premier cycle nécessitera l'accompagnement des inspecteurs et des enseignants par la programmation de séminaires pédagogiques et de journées d'étude, ainsi que des approches didactiques pour la présentation des jeux mathématiques, immédiatement après la rentrée scolaire 2024/2025, dans le cadre de la formation continue.