قندوسي يحسم وجهته

قرر الدولي الجزائري، سيد أحمد قندوسي، لاعب وسط نادي الأهلي، تمديد إعارته لنادي سيراميكا كليوباترا المصري، لموسم إضافي حتى 2025، حسب ما أفادت تقارير صحفية اليوم الجمعة.

وأعلنت الوكالة المسؤولة عن تسيير أعمال اللاعب أحمد قندوسي، من خلال بيان لها، أنه تم تجديد عقد قندوسي مع سيراميكا لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة من الأهلي.

وجاء في البيان : "نود أن نعلن توصلنا إلى اتفاق مشترك بين النادي الأهلي ولاعبنا أحمد قندوسي، يقضي باستمراره لموسم آخر على سبيل الإعارة لنادي سيراميكا كليوباترا، الأمور سارت بسلاسة دون أي من تلك التعقيدات الكثيرة".

ولعب ابن مدينة سعيدة، الموسم الماضي، مع سيراميكا 35 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 11 هدفا، كما صنع 9 آخر، وتوج بلقب كأس الرابطة المصرية عقب الفوز في النهائي على فريق طلائع الجيش.