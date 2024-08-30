عطاف يستقبل من طرف رئيس الوزراء السلوفيني

استُقبل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم، من قبل رئيس الوزراء السلوفيني، روبرت غولوب، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى جمهورية سلوفينيا بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وحسب بيان وزارة الخارجية، "سمح اللقاء ببحث متابعة تنفيذ المُخرجات الهامة للمُباحثات القيّمة التي أجراها رئيس الوزراء السلوفيني مع رئيس الجمهورية بمُناسبة الزيارة الرسمية التي قام بها إلى الجزائر شهر ماي الماضي، بما يكفل الرقي بالعلاقات بين البلدين في الميادين الاقتصادية وغيرها من المجالات ذات الأولوية بالنسبة للتعاون الثنائي".

ووفق ذات المصدر، أعرب الجانبان الجزائري والسلوفيني عن بالغ ارتياحهما لوتيرة تجسيد القرارات المتخذة بمناسبة هذه الزيارة.

وكان عطاف قد شرع في زيارة عمل إلى جمهورية سلوفينيا يشرف خلالها على مراسم تدشين سفارة الجزائر بالعاصمة السلوفينية، ليوبليانا.