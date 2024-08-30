المفاوضات تتجه إلى الانهيار .. هذا السبب

كشف مصدر قيادي في المقاومة الفلسطينية، اليوم الجمعة، أنّ "لقاءات الدوحة فشلت". وعليه، فإنّ "المفاوضات تتعرض للانهيار".

وكشفت قناة "الميادين نقلا عن ذات المصدر أنّ لقاءات الدوحة "أخفقت في ثني إسرائيل عن تمسكها بالبقاء في محور فيلادلفيا، وعن إزالة الفيتو عن 65 معتقلاً محكومين بالمؤبد".

وبناءً عليه، "تتجه المفاوضات نحو الانهيار، بسبب رفض الكيان التجاوب مع مقترحات الوسطاء لمعالجة القضايا العالقة"، بحسب المصدر.

ونقل المصدر تأكيد "حماس" أنّ المفاوضات، وفق الطريقة الحالية، "لن توصل إلى اتفاق"، مشيراً إلى أنّ الوسطاء "يشعرون بإحباط شديد من المواقف الإسرائيلية المتعنتة، ويرون أنّها العقبة الوحيدة في المفاوضات".

ونقل المصدر عن الوسطاء قولهم إنّ الإدارة الأميركية "لا تمارس ضغطاً كافياً على إسرائيل، على الرغم من علمها بأنّ مواقفها بشأن القضايا العالقة غير مبررة".