ماذا حدث في طابا المصرية؟

أفادت قناة "سكاي نيوز"، مساء الجمعة، بوقوع مشاجرة بين عامل بأحد فنادق طابا وعدد من السائحين.

وكانت وسائل إعلام صهيونية أعلنت إصابة 6 أشخاص في عملية طعن على الحدود المصرية، غير أن مصدر أمني مصري نفى ما تداولته الصحافة العبرية بخصوص حادث طابا بجنوب سيناء.

وأوضح أن حقيقة الواقعة هي حدوث مشاجرة بين عامل بأحد الفنادق وعدد من السائحين من عرب 48 بسبب محاولتهم الحصول على خدمات من الفندق دون مقابل.

وتابع: "أسفرت المشاجرة عن إصابة العامل بإصابات بالغة الخطورة وكذا ثلاثة عاملين مصريين آخرين وإصابة 3 من السائحين عرب 48 وتم نقل الجميع للمستشفى لتلقي العلاج".