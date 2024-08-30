آخر الأخبار
إشتراك دخول
العالم

ماذا حدث في طابا المصرية؟

30 أوت 2024 ()
+ -

أفادت قناة "سكاي نيوز"، مساء الجمعة، بوقوع مشاجرة بين عامل بأحد فنادق طابا وعدد من السائحين.

وكانت وسائل إعلام صهيونية أعلنت إصابة 6 أشخاص في عملية طعن على الحدود المصرية، غير أن مصدر أمني مصري نفى ما تداولته الصحافة العبرية بخصوص حادث طابا بجنوب سيناء.

وأوضح أن حقيقة الواقعة هي حدوث مشاجرة بين عامل بأحد الفنادق وعدد من السائحين من عرب 48 بسبب محاولتهم الحصول على خدمات من الفندق دون مقابل.

وتابع: "أسفرت المشاجرة عن إصابة العامل بإصابات بالغة الخطورة وكذا ثلاثة عاملين مصريين آخرين وإصابة 3 من السائحين عرب 48 وتم نقل الجميع للمستشفى لتلقي العلاج".

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    الجزائر تفتح سفارة في هذا البلد

    14879 قراءة
  • 3

    العاصمة: ماذا يحدث في مكتب بريد حي "عدل" عين النعجة؟

    9905 قراءة
  • 4

    الجيش المصري في حدود إثيوبيا !

    9356 قراءة
  • 5

    الحقيقة وراء غياب شايبي

    8915 قراءة