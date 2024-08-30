أشرف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، اليوم الجمعة رفقة نظيرته السلوفينية، تانيا فايون، على مراسم تدشين سفارة الجزائر بليوبليانا، وذلك في إطار زيارة العمل التي يقوم بها إلى جمهورية سلوفينيا بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حسبما أفاد به بيان للوزارة.

و حضر مراسم التدشين، وفق البيان. "عدد من المسؤولين السلوفينيين من بينهم كاتب الدولة المكلف بالبيئة والمناخ والطاقة، وكاتبة الدولة بديوان رئيس الوزراء والرئيس التنفيذي لشركة جيوبلين Geoplin، بالإضافة إلى ممثلي السلك الدبوماسي المعتمد بسلوفينيا وعدد من أعضاء الجالية الوطنية المقيمة بهذا البلد الصديق".

و نوه البيان الى أن "افتتاح السفارة الجزائرية بليوبليانا الذي يأتي في أعقاب قيام جمهورية سلوفينيا بفتح سفارة لها بالجزائر شهر ماي الماضي، يندرج في إطار تجسيد التوجيهات السامية لقيادتي البلدين القاضية برفع التمثيل الدبلوماسي الثنائي إلى مستوى سفيرين مقيمين بغية مرافقة ومواكبة الحركية المتزايدة التي تشهدها العلاقات الثنائية على مختلف الأصعدة وفي شتى المجالات".

وفي اختتام مراسم التدشين، وقع عطاف ونظيرته السلوفينية على السجل الذهبي للسفارة، معربين عن "تطلعهما لبداية عهد جديد ومتجدد في تاريخ علاقات الصداقة والتعاون والشراكة بين البلدين"، يضيف ذات البيان.