"استكمال مسار تنمية مناطق الظل في صميم برنامج المترشح تبون"

أكد ابراهيم مراد، مدير الحملة الانتخابية للمترشح الحر لرئاسيات السابع سبتمبر المقبل، عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، أنّ التصويت لهذا الأخير سيسمح باستكمال مسار تنمية المناطق الريفية والنائية ومناطق الظل.

في تجمعين شعبين نشّطهما مراد بولايتي بجاية وسطيف، دعا مراد إلى ''دعم المترشح تبون نظراً لما يتضمنه برنامجه الانتخابي من برنامج إضافي يستهدف تنمية المناطق الريفية والنائية ومناطق الظل عبر ولايات الوطن''.

وبرسم تجمع شعبي بدار الشباب عبد الرحمان فارس بمدينة أقبو بولاية بجاية، أبرز مراد أنّ ''برنامج المترشح الحر عبد المجيد تبون يهدف إلى تحسين معيشة المواطنين بالمناطق المعزولة ومناطق الظل".

وتزامناً مع اليوم السادس عشر من الحملة الانتخابية، استعرض المتحدث ذاته جانباً من "انجازات" المترشح تبون خلال عهدته الرئاسية الأولى، قبل تشديده على أنّ "السبيل الوحيد لمواصلتها وتعزيزها هو الخروج بقوة يوم السابع سبتمبر لمساندته والتصويت لصالحه".

وبدار الثقافة هواري بومدين لمدينة سطيف، طرح مراد الخطوط العريضة لبرنامج المترشح الحر فيما يتعلق بالتكفل بمناطق الظل وتحسين معيشة سكانها من خلال تسجيل المزيد من المشاريع التنموية كتكملة لتك المجسدة خلال العهدة الرئاسية الاولى.

ولبلوغ هذا المبتغى، دعا مراد مواطني ولايتي سطيف وبجاية ومن خلالهم كافة المواطنين، إلى التصويت بقوة لصالح المترشح تبون، علماً أنّ مراد ترأس مساء الجمعة، تجمعاً مماثلاً في مدينة باتنة