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مجتمع

الجلفة: تشييع جنازة الطفلة سيدرا

30 أوت 2024 ()

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شيّع سكان ولاية الجلفة، عصر اليوم الجمعة، جنازة الطفلة سيدرا، التي تبلغ من العمر 03 سنوات ، في أجواء يخيّم عليها الحزن والأسى.

الطفلة سيدرا اختفت في ظروف غامضة قبل ثلاثة أيام، ليتم العثور على جثتها مساء امس  الخميس بالقرب من واد ببلدية مرزوق في ولاية سطيف، ما أثار صدمة وحزنًا عميقًا بين الجزائريين.

وشارك العشرات من المواطنين وأهالي الطفلة في أداء صلاة الجنازة عليها بعد صلاة العصر، حيث عمت أجواء من الحزن الشديد والدموع في قلوب الجميع، متأثرين بمأساة هذه الطفلة البريئة.

وقد أثنت عائلة الفقيدة سيدرا على المجهودات الجبارة التي بذلها سكان سطيف والمصالح الأمنية في البحث عنها، مشيدين بروح التضامن والتكافل التي أظهروها في هذه المحنة الصعبة.

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