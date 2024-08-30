حساني يعد بالقضاء على البطالة

تعهد مرشح حركة مجتمع السلم لرئاسيات 7 سبتمبر القادم، عبد العالي حساني شريف، اليوم الجمعة من ولاية تقرت، بالقضاء على البطالة و رفع القدرة الشرائية للمواطن عبر مراجعة الأجور والتحكم في الأسعار.

وفي تجمع شعبي نشطه بقاعة بلدية تبسبست، في اليوم الـ 16 من الحملة الانتخابية، أكد حساني شريف أن برنامجه "يضع ضمن أولوياته القضاء على البطالة وتوفير مناصب شغل للشباب إلى جانب تحويل منحة البطالة إلى منحة إدماج في المؤسسات الاقتصادية العمومية والخاصة"، مضيفا أنه سيعمل --في حال فوزه في الانتخابات-- على "مراجعة الأجور ودعم الأسعار بهدف تحسين ظروف معيشة المواطن".

وأكد في هذا الصدد أن برنامجه " فرصة" يسعى لجعل الجزائر "قوة اقتصادية من خلال النهوض بالقطاع الفلاحي والصناعي وتشجيع الاستثمار في مختلف الميادين خصوصا منها الصناعة التحويلية، إلى جانب بعث المشاريع المهمة حسب حاجة كل ولاية وتوفير الهياكل القاعدية اللازمة والاهتمام بترقية مختلف الخدمات على غرار الخدمات الصحية".

كما أبرز حرصه أيضا على "مكافحة الفساد والبيروقراطية ورفع العراقيل الادارية"، مشيرا بهذا الخصوص إلى دعم برنامجه ل"حرية التجارة والكسب والملكية، وتوفير القروض التمويلية بالصيغة الاسلامية لتشجيع الشباب على خوض غمار الاستثمار وخلق مؤسسات مصغرة ومتوسطة".

وفي حديثه عن الانتخابات الرئاسية، أكد مرشح حركة مجتمع السلم على "ضرورة وعي المواطنين بالتحديات الكبرى التي تواجه الجزائر والمخططات التي تستهدفها من قبل الأعداء والمتربصين"، داعيا الجميع إلى "الالتفاف حول العملية الانتخابية والتوجه بقوة إلى صناديق الاقتراع يوم 7 سبتمبر لاختيار رئيس المرحلة القادمة".