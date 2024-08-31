أمطار وموجة حر على هذه الولايات

حذرت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم السبت من تساقط أمطار غزيرة، تجتاح العديد من ولايات الوطن.

ووفق نشرية خاصة، فإن أمطارا غزيرة، تتراوح كميتها ما بين 20 و30 ملم محليا، ستتساقط على ولايات: سطيف، ميلة، قسنطينة، أم البواقي، باتنة، خنشلة وتبسة، وذلك ابتداء من الثانية زوالا، وتستمر إلى غاية الحادية عشرة ليلا.

وأضاف تنبيه لذات المصالح، أن أمطارا غزيرة، تتعدى 20 ملم، ستتهاطل على ولايات: سيدي بلعباس، سوق أهراس، عين قزام، الأغواط، برج بوعريريج، بني عباس، المسيلة، تمنراست، قالمة، الجلفة، تلمسان، البيض، المغير، المدية، بسكرة، سعيدة، النعامة، البويرة، أولاد جلال وبشار، وذلك ابتداء من الثالثة بعد الزوال، إلى غاية منتصف الليل.

فيما ستعرف ولايات: الطارف، عنابة وسكيكدة، موجة حر شديدة، تتعدى 38 درجة مئوية، وذلك طيلة نهار اليوم.