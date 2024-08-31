إحباط محاولة تهريب أموال وكمية معتبرة من الذهب نحو تركيا (فيديو)

تمكنت المصلحة الجهوية لمكافحة الجريمة المنظمة للغرب وهران بالتنسيق مع شرطة الحدود لمطار أحمد بن بلة، من إجهاض عملية تهريب الأموال بالعملة الصعبة والوطنية وكمية معتبرة من الذهب نحو تركيا، وفق بيان لذات المصالح.

وأوضحت المصالح ذاتها أنه خلال العملية، تم حجز كمية من الذهب وزنها حوالي 04 كلغ و201 غرام، بقيمة إجمالية تعادل 10 ملايير و857 مليون سنتيم، وتوقف 06 أشخاص من بينهم 03 فتيات.

وأضاف بيان الهيئة الأمنية، أن العملية جاءت بعد التحقيقات المعمقة حول نشاط الشبكة حيث أسفرت التحريات على تحديد عناصرها الذين ينشطون بالداخل والخارج، وتوقيفهم وحجز أموال بالعملة الصعبة والوطنية، وكمية من الذهب قدر وزنها بحوالي 04 كلغ و201 غرام، بقيمة إجمالية للمحجوزات تعادل 10 مليار و857 مليون سنتيم.

بعد استنفاد الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة السانيا تم تقديم الأطراف أمام النيابة المختصة في قضية موضوعها تكوين جمعية أشرار لغرض ارتكاب جنايات وجنح، مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى خارج أرص الوطن، المساس بالاقتصاد الوطني، تداول وبيع وشراء معادن ثمينة بصفة غير قانونية تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية في إطار جماعة إجرامية منظمة عابرة للحدود الوطنية، حسب البيان.