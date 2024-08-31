اشتباكات عنيفة في جنين

أعلنت مصادر عبرية عن مقتل جندي من جيش الاحتلال الصهيوني وأصيب آخرون في معارك مع المقاومة بحي الجابريات بمدينة جنين، وأوقعتْ المقاومة الفلسطينية قوات الاحتلال في كمين محكم في حارة الدمج بمخيم جنين صباح اليوم السبت.

وحلقت مروحيات عسكرية صهيونية بكثافة في أجواء المخيم، فيما نقلت مروحيتان جنودًا مصابين من مدينة جنين إلى مستشفى "رامبام" بحيفا.

وقال مصدر قيادي بالقسام: إن ما نفذه المجاهدون بحي الدمج رسالة للعدو بأن عدوانه على جنين ستكون له تبعات قاسية، وأضاف أن كتائب القسام وفصائل المقاومة أعدت نفسها لأيام طويلة من المواجهة والاشتباك، وفق ما نقلته وسائل إعلام محلية.

وأشارت "شبكة قدس" الفلسطينية، إن اشتباكات عنيفة ومستمرة وسط انفجارات ضخمة في مخيم جنين، ووقوع انفجارات ضخمة الآن في مخيم جنين.

وتواصل قوات الاحتلال الصهيوني عدوانها على مدينة جنين لليوم الرابع على التوالي، وسط عمليات تدمير وتخريب ممنهج للبنى التحتية ومنازل المواطنين.

في المقابل، لا تزال المقاومة الفلسطينية تخوض اشتباكات مع قوات الاحتلال، حيث نفذت الليلة الماضية وفجر اليوم السبت عمليات إطلاق نار وتفجير عبوات ناسفة بآليات الاحتلال.

وأعلنت كتائب القسام، أن مقاوميها يخوضون اشتباكات مسلحة مع قوة صهيونية في بلدة كفردان غربي مدينة جنين بالضفة الغربية

وأكدت على خوضها اشتباكات عنيفة في محاور التوغل بمدينة جنين واشتباك مع قوة خاصة عند مدخل المخيم وإيقاع أفرادها بين قتيل وجريح واستهداف آليتين بعبوات شديدة الانفجار.

وقالت كتيبة جنين في سرايا القدس إنها تمكنت من تفجير عبوة ناسفة معدة مسبقاً في آلية عسكرية في محور شارع الجابريات

واستهدف مقاومون قوات الاحتلال المحتشدة في شارع الناصرة في جنين بعبوتين شديدتي الانفجار.

كما شهدت منطقة الجابريات اشتباكا مسلحا بين مقاومين وقوات الاحتلال، تخلله تفجير عبوات ناسفة.

واقتحمت قوة راجلة من جيش الاحتلال منطقة واد عز الدين وبلدة كفرذان وسط اشتباكات مسلحة مع مقاومين، كما فجرت قوات الاحتلال عددا من منازل الأهالي في حي الجابريات الملاصق لمخيم جنين.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال حاصرت منزلا في بلدة كفردان، وسط عمليات إطلاق نار كثيفة في المكان.

واستهدف مقاومون قوات الاحتلال المحتشدة في شارع الناصرة في جنين بعبوتين شديدتي الانفجار.

كما شهدت منطقة الجابريات اشتباكا مسلحا بين مقاومين وقوات الاحتلال، تخلله تفجير عبوات ناسفة.

واقتحمت قوة راجلة من جيش الاحتلال منطقة واد عز الدين وبلدة كفرذان وسط اشتباكات مسلحة مع مقاومين.

كما اقتحم جنود الاحتلال أحد المساجد وعاثوا فيه خرابا واتخذوه ثكنة عسكرية خلال العدوان على الحي الشرقي.

وأسفر العدوان الصهيوني على شمال الضفة الغربية حتى اللحظة، عن استشهاد 21 فلسطينيًا، بينهم 12 في جنين، و5 في طولكرم، و4 في طوباس، ما يرفع حصيلة الشهداء في الضفة منذ السابع من اكتوبر 2023 إلى 673 شهيد.