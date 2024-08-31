مرسيليا تتحسر على بن ناصر

سيبقى الدولي الجزائري إسماعيل بن ناصر في ميلان حتى إشعار آخر بعد فشل كل المفاوضات التي جرت بشأن تحويله والتي كان أخرها مع نادي أولمبيك مرسيليا.

وذكرت مصادر صحفية فرنسية نقلا عن جريدة "لابروفانس" بأن فريق أولمبيك مرسيليا كان على وشك تحقيق أحد أهم الصفقات في فترة الانتقالات الصيفية التي انتهت منتصف ليلة أمس بانتداب إسماعيل بن ناصر.

وأشار ذات المصدر إلى أن اللاعب الجزائري صاحب 26 ربيعا أعطى موافقته النهائية للانضمام إلى مرسيليا لكن التحويل لم يتم بسبب عجز إدارة الفريق في التوصل إلى أرضية اتفاق مع مسؤولي نادي ميلان.

وأكدت لابروفانس بأن فشل ضم بن ناصر كان محبطا للغاية للجماهير ومجلس إدارة مرسيليا، وذكرت أن إنهاء عملية تحويل اللاعب الأسبق لأمبولي، كان بحاجة إلى سيولة إضافية كان من الممكن توفيرها من خلال مبيعات اللاعبين جوردان فيريتو وتشانسيل مبيمبا، اللذين يحصلان أيضًا على اثنين من أعلى الرواتب في الفريق لكن ذلك لم يكن يتحقق.

وكانت كل المؤشرات تشير إلى رحيل بطل إفريقيا 2019 عن صفوف الروسونيري وأشارت مصادر صحفية إيطالية إلى أن ميلان متفتحا لبيع عقد اللاعب وتوصل لاتفاق مبدئي مع نادي القادسية السعودية لأجله لكن بن ناصر رفض على ما يبدو التنقل إلى دوري "روشن" السعودي وهو ما كلفه الابعاد عن قائمة فريقه في أخر مبارتين أمام بارما ثم اليوم أمام لازيو.