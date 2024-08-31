كتاب "تاريخ الجزائريين في بيت المقدس وفلسطين" في معرض الجزائر الدولي للكتاب

صدر في العاصمة الأردنية عمَّان، قبل أيام، كتاب "تاريخ الجزائريين في بيت المقدس وفلسطين"، للباحث المقدسي الأستاذ إبراهيم باجس عبد المجيد، في 270 صفحة من الحجم المتوسط، معتمدا على عشرات المراجع من كتب وأبحاث ومصادر شفوية، إضافة إلى الصور والسجلات والوثائق المملوكية والعثمانية وغيرها.

ويؤرِّخ كتاب "تاريخ الجزائريين في بيت المقدس وفلسطين" لشعبين وبلدين: شعب الجزائر وشعب فلسطين معا، حيث امتزجت فيه دماء الشعبين على ثرى فلسطين الطاهر، كما امتزجت فيه ثقافة البلدين وعاداتهم الاجتماعية، بتأثير من الوجود الجزائري في فلسطين الحبيبة.

وأكد الأستاذ إبراهيم باجس عبد المجيد المقدسي، في تصريح خصّ به "الخبر"، أمس، أن الدافع إلى تأليفه هذا الكتاب، هو "القصور المعرفي لدى أهل المشرق العربي من الإلمام بتاريخ المغاربة عموما، والجزائريين على وجه الخصوص"، مشيرا إلى أن هذا القصور "يتحمل مسؤوليته كلا الطرفين: المشارقة والمغاربة على حد سواء؛ فكما يقول الباحث الجزائري فرحات الدراجي: "إن المشارقة لا يعرفون عن المغرب وشؤونه وتاريخه شيئا كثيرا، وقلَّما نجد كتابا للمشارقة عن المغرب (العربي) سالما من الأخطاء". وبالمقابل فإن باحثا جزائريا آخر، وهو الأستاذ أحمد بن يغزر يعزو سبب ذلك إلى تقصير الكتّاب الجزائريين في إبراز الكتابات التاريخية الجزائرية".

ويوضح الباحث إبراهيم المقدسي: "وهو ما أكده كذلك الباحث الجزائري عبد الغني بلقيروس، وهو يشكو من قلة اهتمام الجزائريين بتراثهم وتاريخهم، حيث يقول: "ولا بد هنا من الاعتراف من أنه لدينا نقصا في الكتابة والتوثيق عن مراحل مهمة في المسيرة التاريخية لبلادنا قديما وحديثا، ولا زالت نقاط ظل كثيرة في تاريخنا تنتظر إنارتها وإجلاء الغبار عن صفحاتها لفائدة الأجيال الحالية والقادمة". وأضاف: "وهو ما شكا منه الباحث الفلسطيني الجزائري سهيل الخالدي رحمه الله، حيث عتِب على الجزائريين جهلهم بتاريخهم العريق، فبينما نجد شهرة واسعة لأعلام الجزائريين المهاجرين في بلاد الشام وفلسطين، فإن الطالب الجزائري لا يعرف عنهم شيئا".

ويرى الأستاذ باجس للخبر أنه "كان لا بد من سَبْر أغوار تاريخ الجزائريين في بيت المقدس وفلسطين، قديما وحديثا، وهو يرى أن ما كُتب من الدراسات والأبحاث والأطروحات الجامعية، وما عُقد كذلك من المؤتمرات والملتقيات العلمية حول علاقة الجزائر بفلسطين، كلها تبحث في التاريخ المعاصر لهذه العلاقة، وهي تدور في معظمها حول علاقة الجزائر بالقضية الفلسطينية ومناصرتها لها".

هجرة الجزائريين إلى فلسطين

إلا أن الكتاب الذي بين أيدينا يختلف في طرحه عن الكتابات السابقة، حيث تطرَّق إلى موضوعات عدّة لم يُسبق أن طُرحت من قبل؛ حيث نقرأ في هذا الكتاب حديثا مفصَّلا عن موجات هجرة الجزائريين المتتابعة إلى فلسطين منذ الحروب الصليبية إلى العصر الحديث، ودوافع تلك الهجرات وأسبابها، فيذكر من تلك الأسباب: الجهاد في سبيل الله لتحرير بيت المقدس والمسجد الأقصى من الاحتلال الصليبي، ومنها شدّ الرحال إلى المسجد الأقصى وزيارته، أو المجاورة في بيت المقدس، أو الهجرة لطلب العلم أو نشره في بيت المقدس، أو الفرار من الاستعمار الفرنسي، إلى غير ذلك من الأسباب.

قرى الجزائريين في فلسطين

ويذكر مؤلف الكتاب أنه نتج عن تلك الهجرات وجود تجمّع جزائري كثيف في مدن فلسطين وقراها على امتداد فلسطين، من منطقة الجليل على الحدود السورية واللبنانية في الشمال، إلى قطاع غزة في الجنوب الفلسطيني. بل إنهم أسّسوا في الشمال الفلسطيني كثيرا من القرى التي لم تكن مأهولة من قبل، أو كان فيها قلَّة من أهل فلسطين، وقد بلغ عدد تلك القرى 14 قرية، منها: عولم، سَمَخ، كفر سبت، وديشوم... وقد عرَّف المؤلف بتلك القرى، وتحدث عن دور أهلها الجزائريين في الحفاظ على الأراضي الفلسطينية والدفاع عنها، إلى أن جرى تهجيرهم منها بعد نكبة عام 1948م، مع مَن هُجِّر من أهل فلسطين جميعها.

أوقاف الجزائريين في فلسطين

وينتقل الباحث بعد ذلك للحديث عن الأوقاف التي وقفها الجزائريون في بيت المقدس وفلسطين، والتي انتفع بها عموم المغاربة، وليس الجزائريين فقط، وقد كانت هذه الأوقاف على نوعين: أوقاف علمية ثقافية؛ مثل زاوية المغاربة وزاوية أبي مدين الغوث، وكلاهما في مدينة القدس. وزاوية الأشراف المغاربة في مدينة الخليل. والنوع الثاني هي الأراضي الزراعية والعقارات السكنية، وهي كثيرة وفي مدن فلسطينية عديدة.

المهاجرون الجزائريون وصراع الهُوية

وفي مبحث جريء من مباحث هذا الكتاب تحت عنوان (المهاجرون الجزائريون وصراع الهُوية) نقرأ عن المعاناة التي عاشها المهاجرون الجزائريون في فلسطين منذ أواسط القرن التاسع عشر الهجري، إبَّان هجرتهم مع الأمير عبد القادر الجزائري، إذ تنازعتهم مجموعة من الهُويات أو الجنسيات؛ وفي كثير من الأحيان لم يستفيدوا من ذلك كبير فائدة، بل كانت وبالا عليهم؛ فهم جزائريون ولاء وانتماء، بينما تعدُّهم فرنسا من رعاياها وتابعيها ويحملون جنسيتها، رغم أنها لا تمنحهم حقوق الرعايا الفرنسيين، وهم يعيشون على أرض (الدولة العثمانية) التي لم تعاملهم معاملة رعاياها كونهم يحملون الجنسية الفرنسية، ثم أصبحوا في فلسطين تحت حكم الاستعمار البريطاني، الذي سامَهم العذاب مثلهم مثل إخوانهم من أهل فلسطين، إلى أن جرى تهجيرهم بعد نكبة 1948م من المدن والقرى الفلسطينية التي سكنوها أو أنشؤوها، فلجؤوا إلى مخيمات الشتات في الأردن وسورية ولبنان، فأصبحوا بلا هُوية وبلا وطن وبلا مرجعية، إلا من هُوية وكالة الغوث ومرجعية وكالة الغوث، إلى أن استرد بعض منهم، وهم قليلون، الجنسية الجزائرية، وعادوا إلى وطنهم الأم، إلا أن الغالب منهم ممن بقي في سورية ولبنان ما زال يعيش حالة الصراع... بل الضياع.

أعلام الجزائر في فلسطين

ثم يعرِّج المؤلف على التعريف ببعض أعلام الجزائريين ومشاهيرهم في بيت المقدس وفلسطين، قديما وحديثا، فيذكر منهم العالم الشرعي والمؤرخ والأديب والشاعر والمناضل، على شتى توجهاتهم الفكرية والسياسية، فمنهم صاحب الفكر الإسلامي، ومنهم صاحب الفكر الماركسي أو الليبرالي. وعلى شتَّى منابتهم الجزائرية؛ فمنهم التلمساني ومنهم البسكري ومنهم الميزابي أو التواتي أو القسنطيني...

وقد سلَّط الباحث الضوء في هذا الكتاب على كثير من الأعلام الجزائريين الذين ربما كانوا مجهولين عند أهل فلسطين نفسها، وكذلك عند الجزائريين، (مثل الشهيدة دلال المغربي، ذات لأصول الجزائرية التلمسانية)، فلا تجد من المعلومات عنهم إلا النزر اليسير، رغم تأثيرهم في المشهد الجزائري الفلسطيني، على مختلف صوره الفكرية والعلمية والسياسية والنضالية.

الحياة الاجتماعية للجزائريين في فلسطين

بعد ذلك ينتقل الباحث إلى الحديث عن الحياة الاجتماعية للجزائريين في فلسطين، ويذكر أنهم حافظوا على هويتهم الاجتماعية بمختلف صورها، على عكس المهاجرين من (الجاليات) الأخرى، مثل التركمان والبخاريين والعراقيين والمصريين، الذين اندمجوا في المجتمع الفلسطيني، بحيث يصعب التحقق من جذورهم في هذا العصر.

ويذكر الكاتب من مظاهر حفاظ الجزائريين على هُويتهم الاجتماعية ذاك الترابط القوي فيما بينهم من خلال الزواج والمصاهرة، أو رعاية القُصَّر غير البالغين والأيتام منهم والوصاية عليهم، وتأسيس الجمعيات الخيرية التي تُعنى بشؤون الجزائريين، وكان من مظاهر الحفاظ على الهوية الجزائرية أيضا: الحفاظ على اللهجة الجزائرية واللغة الشاوية والأمازيغية لمن يتكلم بها، كذلك حفاظهم على عاداتهم في الملبس والمأكل، بل إنهم نقلوا بعض ثقافتهم في الأطعمة إلى المجتمع الفلسطيني.

مهن الجزائريين في فلسطين

وفي مبحث ذي صلة بالحياة الاجتماعية للجزائريين في بيت المقدس وفلسطين، يتحدث المؤلف عن المهن والوظائف التي عمل بها الجزائريون، والتي كان البعض منها حِكرا عليهم أو على عموم المغاربة دون غيرهم، ويذكر أسماء بعض من تولوا هذه المهن أو الوظائف. ومنها: وظيفة شيخ المغاربة، ويورد أسماء العديد من الجزائريين الذين تولوا هذه الوظيفة منذ القرن التاسع الهجري (السادس عشر الميلادي) إلى يومنا هذا. ومن الوظائف أيضا: النظر على أوقاف المغاربة، ومهنة حراسة الأسواق وسعاية البريد. كذلك الوظائف الشرعية من إفتاء وقضاء، والوظائف العلمية من تعليم ونسخ كتب، إضافة إلى الوظائف الإدارية، ومهن الزراعة وتربية الماشية.

جهاد الجزائريين في فلسطين

ثم يذكر المؤلف في مبحث خاص أشرف (وظيفة)، إن جاز التعبير، تولاها الجزائريون في بيت المقدس وفلسطين، ألا وهي (الجهاد)، ففي مبحث مطوَّل تحت عنوان "جهاد الجزائريين في فلسطين"، يذكر إسهامهم منقطع النظير في ذلك، منذ مشاركتهم في تحرير بيت المقدس مع صلاح الدين الأيوبي رحمه الله، حتى مشاركتهم في الثورات الفلسطينية المتعاقبة في 1927 و1936-1939 و1948 وما بعدها، ومقارعتهم الاستعمار البريطاني والعصابات الصهيونية، بل وإسهامهم في تأسيس بعض الفصائل الفلسطينية التي كانت النواة الأولى لتأسيس العمل الفدائي الفلسطيني، ويذكر أعلاما بارزين كان لهم إسهام كبير وأياد بيضاء، بل دماء زكية، في ذلك.

إسهام الجزائريين الفلسطينيين في الحركة الوطنية الجزائرية

ويذكر الكاتب أن جهاد الجزائريين الفلسطينيين ونضالهم على أرض فلسطين لم يشغلهم عن النضال في وطنهم الأم، فيتحدث عن إسهامهم في الحركة الوطنية الجزائرية ومناصرتهم لها بالمال والسلاح والرجال، من خلال التواصل مع قيادات الثورة الجزائرية والتنسيق معها. بل إن بعض رموز الجزائريين في فلسطين كان يطوف بالقرى الجزائرية في الشمال الفلسطيني شارحا القضيتين الجزائرية والفلسطينية على حد سواء.

الأحزاب والجمعيات الجزائرية والقضية الفلسطينية

وفي جانب من جوانب علاقة الجزائريين بالقضية الفلسطينية، يتحدث المؤلف عن علاقة الأحزاب الجزائرية بهذه القضية الخالدة، وأن تلك الأحزاب أو الجمعيات، على اختلاف أفكارها وتوجهاتها، سواء أكانت إسلامية أم قومية أم يسارية أم علمانية، أوْلت القضية الفلسطينية اهتماما بالغا وخاصا. وكان هذا الاهتمام في مختلف الجوانب: السياسية منها والإعلامية والمالية والعسكرية وغير ذلك. ويذكر من تلك الأحزاب والهيئات: الحركة الاستقلالية وحزب الشعب وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين.

القضية الفلسطينية في الدراسات الأكاديمية والجامعية الجزائرية

وليس بعيدا عن الاهتمام الجزائري بالقضية الفلسطينية، يُفرد المؤلف مبحثا خاصا يتحدث فيه عن القضية الفلسطينية في الدراسات الأكاديمية والجامعية الجزائرية. ومع أنه لم يتعمّد الاستقصاء والحصر في ذلك، إلا أنه أورد قرابة 200 عنوان لأطروحات جامعية، كلها تتحدث عن فلسطين وقضيتها، ولا شك أن هناك أضعافَ هذه العناوين لم تذكر ولم يصل إليها المؤلف. ومن أجل ذلك فإنه دعا الطلاب والباحثين الجزائريين إلى استقصاء ما كُتب عن فلسطين في الرسائل والأبحاث الأكاديمية العلمية في الجزائر، وعمل دراسة ببليوغرافية وصفية تحليلية لها.

الفلسطينيون والقضية الجزائرية

وفي العلاقة بين الجزائر وفلسطين، لكن من جانبها الآخر، يتحدث المؤلف عن علاقة الفلسطينيين بالثورة الجزائرية وموقفهم الداعم لها. فكما قال الرئيس الراحل هواري بومدين مقولته الخالدة: (نحن مع فلسطين ظالمة أو مظلومة)، فقد قال المرحوم أحمد الشقيري، وهو أول رئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية: (نحن مع الجزائر في السراء والضراء، إننا أصدقاء الجزائر في السلم وفي الحرب). وكانت مساندة الفلسطينيين للثورة الجزائرية لأنهم يدركون أن انتصارها انتصار لهم، فقرروا مساندتها بكل ما يملكون، على ما هم فيه من بؤس وضياع واحتلال وتشريد.

يهود الجزائر

وكانت خاتمة الكتاب بالحديث عن يهود الجزائر ووقوفهم مع الاستعمار الفرنسي في الجزائر، ومع العصابات الصهيونية في فلسطين. ويقدّم المؤلف في هذا الفصل قراءة جديدة وفهما أعمق للتعقيدات الاجتماعية والسياسية التي كانت تحيط بالجزائريين في تلك الفترة، مستعرضا تحالف يهود الجزائر مع الاستعمار الفرنسي في الجزائر ودعمهم لعصابات الكيان الصهيوني في فلسطين، مما يكشف عن الوجه القبيح للصهيونية العالمية ودورها في تقسيم الأمة العربية وتشريد الشعوب.

تجدر الإشارة إلى أن كتاب "تاريخ الجزائريين في بيت المقدس وفلسطين" للباحث المقدسي الأستاذ إبراهيم باجس عبد المجيد، سيتوفّر في معرض عمّان الدولي للكتاب في شهر أكتوبر، وفي معرض الجزائر الدولي للكتاب في شهر نوفمبر المقبل.