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مجتمع

غليزان: حجز كمية من المشروبات الكحولية

31 أوت 2024 ()

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 تمكنت عناصر فرقة المتنقلة للشرطة القضائية بأمن ولاية غليزان في بيان لها من توقيف شخص، وحجز 119 وحدة من المشروبات الكحولية من مختلف الأحجام والأنواع. وهذا على إثر ورود معلومات لذات الفرقة مفادها قيام شخصين بترويج المشروبات الكحولية على مستوى أحد أحياء مدينة غليزان. وبعد عملية الترصد، وبالتنسيق مع النيابة المحلية تم توقيف أحد المشتبه فيهم وحجز 119 وحدة نبيذ. كما مكنت التحقيقات مع المشتبه فيه من تحديد هوية شريكه في العملية. وبعد استكمال جميع الإجراءات القانونية تم إنجاز ملف إجراء قضائي قدم بموجبه المشتبه فيه أمام نيابة الجمهورية.

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