توقيف أربعة أشخاص ينشطون في مجال التهريب

تمكنت مصالح أمن دائرة الرقيبة بأمن ولاية الوادي، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و30 سنة، ينشطون في مجال التهريب.

وحسب بيان أمن الولاية، جاءت العملية على إثر معلومة مفادها تمرير كمية من السجائر، لتفضي الأبحاث العملياتية ويقظة محققي ذات المصالح، إلى إحباط المخطط الإجرامي لمحاولة تهريب وتمرير 184400 علبة من السجائر ذات منشأ أجنبي بولاية الوادي، كانت مخبأة ومموهة بمادة الثوم على متن شاحنة. كما أسفرت العملية التي تمت تحت إشراف النيابة، عن ضبط 3 مركبات اثنتين منها واحدة نفعية كانت تستغل في عملية النقل، كما تم حجز مبالغ مالية من العملة الوطنية والأجنبية. وتم في هذا السياق تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة من اجل المتابعة الجزائية.