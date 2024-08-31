أوشيش: أنا مرشح الجزائر الواحدة الموحدة

قال المترشح للانتخابات الرئاسية للسابع سبتمبر، يوسف أوشيش، اليوم السبت، إن المواطنين في شتى مناطق الوطن تناغموا وانسجموا مع الأفكار المقترحة في برنامجه الانتخابي.

وفي تجمع شعبي بولاية تيزي وزو، أضاف أوشيش، "مثلما توحد الجزائريون في حراك 2019، نحن اليوم نضع بين أيديهم مشروعنا الرئاسي لتوحيد عملنا السياسي وتكريس البديل الديمقراطي والتأسيس لعهد جديد مبني على أساس مبادئ نوفمبر 1954 والصومام 1956".

وعبر أوشيش عن أمله في تسجيل مشاركة قوية وتعبئة شعبية يوم 7 سبتمبر واختياره رئيسا للجمهورية، واصفا نفسه بمرشح الشباب والتغيير ومرشح الأمل ومرشح الجزائر الواحدة الموحدة، مرشح الطبقات الشعبية والمحرومين والمهمشين، ومرشح القدرة الشرائية ومرشح النهضة والتغيير.