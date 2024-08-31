ضبط كمية معتبرة من الكوكايين بالبليدة

تمكنت مصالح الجمارك بالبليدة بالتنسيق مع افراد الجيش، في عملية نوعية من ضبط كمية معتبرة من الكوكايين ومبالغ مالية كبيرة، حسب ما أفاد بيان للجمارك الجزائرية.

وأوضح البيان أن التنسيق العملياتي المحكم بين أعوان كل الفرقة المتنقلة الجهوية للجمارك التابعة لمصالح المديرية الجهوية للجمارك بالبليدة والفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بالبليدة، في عملية نوعية مشتركة مع أفراد الجيش الوطني الشعبي بإقليم الناحية العسكرية الأولى، أسفر عن حجز 5,6 كلغ من الكوكايين، 10,2 كلغ من الكيف المعالج ومبالغ مالية معتبرة من عائدات الترويج قدرت بـ 2 مليار و272 مليون سنتيم بالعملة الوطنية و6080 أورو بالعملة الأجنبية

كما تم حجز سيارة سياحية استعملت في التهريب.