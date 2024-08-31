آخر الأخبار
إشتراك دخول
مجتمع

ضبط كمية معتبرة من الكوكايين بالبليدة

31 أوت 2024 ()
+ -

تمكنت مصالح الجمارك بالبليدة بالتنسيق مع افراد الجيش، في عملية نوعية من ضبط كمية معتبرة من الكوكايين ومبالغ مالية كبيرة، حسب ما أفاد بيان للجمارك الجزائرية.

وأوضح البيان أن التنسيق العملياتي المحكم بين أعوان كل الفرقة المتنقلة الجهوية للجمارك التابعة لمصالح المديرية الجهوية للجمارك بالبليدة والفرقة المتنقلة للجمارك التابعة لمصالح مفتشية الأقسام للجمارك بالبليدة، في عملية نوعية مشتركة مع أفراد الجيش الوطني الشعبي بإقليم الناحية العسكرية الأولى، أسفر عن حجز 5,6 كلغ من الكوكايين، 10,2 كلغ من الكيف المعالج ومبالغ مالية معتبرة من عائدات الترويج قدرت بـ 2 مليار و272 مليون سنتيم بالعملة الوطنية و6080 أورو بالعملة الأجنبية

كما تم حجز سيارة سياحية استعملت في التهريب.

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    الجزائر تبعث رسائل شديدة اللهجة

    19283 قراءة
  • 3

    الحقيقة وراء غياب شايبي

    14808 قراءة
  • 4

    هذا جديد التدريس في الابتدائي

    13037 قراءة
  • 5

    بشير بلومي إلى الدوري الإنجليزي

    11092 قراءة