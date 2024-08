Bennacer n'ira pas à Marseille

Le joueur international algérien Ismaël Bennacer restera au l'AC Milan jusqu'à nouvel ordre après l'échec des négociations concernant son transfert, la dernière avec l'Olympique de Marseille.

Des sources médiatiques françaises, citant le quotidien « La Provence », ont indiqué que l'Olympique de Marseille était sur le point de réaliser l'un des plus importants transferts du mercato estival, qui a pris fin à minuit la nuit dernière, en recrutant Ismaël Bennacer.

La source a précisé que le joueur algérien, âgé de 26 ans, avait donné son accord final pour rejoindre Marseille, mais le transfert n'a pas eu lieu en raison de l'incapacité de la direction de l'OM à parvenir à un accord avec les dirigeants de l'AC Milan.

La Provence a confirmé que l'échec de l'acquisition de Bennacer avait été extrêmement frustrante pour les supporters et le conseil d'administration de Marseille. Le quotidien a mentionné que la finalisation du transfert de l'ancien joueur de Empoli nécessitait des liquidités supplémentaires, qui auraient pu être obtenues par la vente des joueurs Jordan Veretout et Chancel Mbemba, qui bénéficient également de deux des plus hauts salaires de l'équipe, mais cela n'a pas pu se fair.

Tous les signes semblaient indiquer le départ du champion d'Afrique 2019 de l'effectif du Milan AC. Des sources journalistiques italiennes avaient suggéré que Milan était ouvert à la vente du joueur et avait trouvé un accord préliminaire avec le club saoudien d'Al-Qadisiyah, mais Bennacer aurait apparemment refusé de se rendre dans le championnat saoudien, ce qui lui a couté d’être écarté de la liste de son équipe lors des deux derniers matchs contre Parme et aujourd'hui contre la Lazio.