البويرة: تسليم مصنع إيفيكو لفائدة مجمع فيروفيال

سلم اليوم والي ولاية البويرة عبد الكريم لعموري إلى الرئيس المدير العام لمجمع فيروفيال، العمري بويوسف، قرارا يسمح بالاستفادة من مصنع إيفيكو الذي خصص سابقا لإنتاج السيارات والمتوقف منذ 2018 أين تم استرجاعه بناء على تنفيذ القرارات والأحكام القضائية المتعلقة باسترجاع الأملاك العقارية والأملاك المنقولة.

وتمت العملية بالمنطقة الصناعية وادي البردي أين شهدت مراسم التسليم الرمزي لمشروع مصنع لإنتاج السيارات النفعية والصناعية للعلامة الإيطالية " إفيكو" لفائدة مجمع "فيروفيال" المختص في صناعة قاطرات وتجهيزات السكك الحديدية، وذلك بحضور الرئيس المدير العام لشركة دوفانتوس، ورئيسة دائرة الهاشمية، والمدراء المعنيين أين تم تقديم عرض مفصل حول المشروع.

وتجدر الإشارة إلى أن المشروع كان متوقفا منذ جوان 2019 بنسبة أشغال بلغت 55 بالمائة.

هذا ويهدف أحياء المشروع إلى توفير ما يقارب 750 منصب شغل مباشر و1200 منصب عمل غير مباشر في محيط المؤسسة.