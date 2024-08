Les Libanais n'ont pas encore bénéficié du fioul algérien

Le ministère de l'Énergie et de l'Eau libanais a annoncé aujourd'hui dans un communiqué qu'il avait finalisé toutes les préparations logistiques et techniques dans les installations pétrolières de la ville de Tripoli, en préparation de l'arrivée du navire chargé de carburant envoyé par l'Algérie au Liban en solidarité face à la crise énergétique que traverse le pays.

Le communiqué publié sur le site web du ministère explique que « la hauteur des vagues a jusqu'à présent empêché l'entrée du navire et le déchargement de la cargaison ». Il est précisé que les préparations comprenaient le nettoyage des réservoirs de pétrole et des infrastructures portuaires, et que le ministère avait donné l'autorisation de décharger la cargaison dans les réservoirs. Le navire pétrolier algérien est arrivé au port mardi dernier.

Le communiqué dément également « toutes les rumeurs malveillantes et les informations suspectes » concernant le geste de l'Algérie, sans préciser ce à quoi il se réfère, mais il semble faire allusion à des rumeurs concernant une demande de paiement par l'Algérie pour la cargaison de fioul.

Le communiqué souligne que les autorités de la République algérienne « ont généreusement offert un don de fioul de haute qualité, produit dans les raffineries algériennes, pour répondre aux besoins urgents du Liban ». Le ministère de l'Énergie et de l'Eau du Liban « réitère son accueil de ce don et remercie le président algérien Abdelmadjid Tebboune pour cette initiative généreuse, confirmant le soutien constant de l'Algérie au Liban dans ses crises, particulièrement en cette période critique ».

Selon le même communiqué, « les équipes maritimes ont indiqué que l'entrée du navire est prévue pour lundi à 10 heures du matin, et que le déchargement du fioul dans les réservoirs commencera à 14 heures, pour une durée de 48 heures ».

Le communiqué ajoute que le ministère « renouvelle ses remerciements à l'Algérie, au président, au gouvernement et au peuple, pour leur soutien au Liban dans ces conditions difficiles et sensibles, et appelle les citoyens à se méfier des profiteurs de la situation. Il confirme également qu'il est en contact quotidien et continu avec les autorités algériennes concernées, représentées par le ministère de l'Énergie et des Mines de l'Algérie, afin de protéger les intérêts des deux peuples frères et de contribuer au développement de leurs relations exceptionnelles et de leur avenir commun ».