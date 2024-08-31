رئيس الجمهورية يهنئ البطلة صايفي

هنأ رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، اليوم السبت، البطلة البرالمبية الجزائرية نسيمة صايفي، عقب تتويجها بالميدالية الذهبية في منافسات رمي القرص (ف57)، ضمن الألعاب البارالمبية السابعة عشرة الجارية بباريس.

وجاء في تهنئة رئيس الجمهورية على حسابه الرسمي في منصات التواصل الاجتماعي: "يتجدد التشريف الرياضي للجزائر على يدي بطلتنا صايفي نسيمة، بتحطيمها الرقم القياسي، ونيلها الميدالية الذهبية في الألعاب البارالمبية بباريس..ألف مبروك الذهب، يا نسيمة وألف مبروك للجزائر.. جد فخورين بك، مع تمنياتنا لكل زملائك بالمزيد من التتويجات''.