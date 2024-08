Bengrina appelle à la vigilance et à la prudence

Le président du Mouvement El-Bina, Abdelkader Bengrina, a appelé ce samedi les Algériens à faire preuve de vigilance et de prudence face à tout ce qui se trame contre l'Algérie à l'étranger en cette période particulièrement sensible. Il a qualifié les cercles extérieurs, ainsi que les agents opérant dans l'ombre, de « forces stupides » qui, selon lui, « semblent n'avoir rien appris de l'histoire concernant la nature des Algériens, qui ne se soumettent jamais et qui ont toujours montré une grande sensibilité en ce qui concerne la souveraineté nationale».

S'exprimant devant un groupe de partisans du candidat indépendant Abdelmadjid Tebboune à la salle de cinéma El-Amarna à Sidi Bel Abbès, Bengrina a déclaré que l'histoire révélera bientôt que les sacrifices, le courage, la sagesse et la clairvoyance du président Tebboune sont les raisons qui l'ont poussé à se porter candidat pour un nouveau mandat. Selon lui, cette décision vise à éviter tout vide qui pourrait conduire à des aventures ou à des risques mettant en péril la sécurité et la stabilité, ou déchirant le tissu social et affaiblissant la cohésion nationale.

Bengrina a, également, souligné ce qu'il appelle l'« acharnement » de certaines forces extérieures, y compris des blocs, des partis et même des États, qui s'attaquent publiquement à l'Algérie ces derniers temps, en présentant les prochaines élections présidentielles comme les plus dangereuses de l'histoire du pays. Tout en mentionnant les campagnes menées par certains milieux hostiles à l'Algérie, visant à semer le trouble et à ternir la beauté de la compétition électorale, la démocratie algérienne, et la concurrence libre sans pression ni discrimination, dans le but de confisquer notre décision souveraine.

Bengrina a conclu en affirmant : « Nous disons à ces forces : jamais, tant que notre candidat est Abdelmadjid Tebboune, il ne pliera ni ne cédera, et il ne vous donnera ni un sou ni un grain de notre souveraineté, car celle-ci a été le prix payé par des caravanes de martyrs dans les révolutions successives pour lesquelles l'Algérie a sacrifié des millions de vies».