كشف رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، ابتسام حملاوي، على هامش إشرافها على انطلاق قافلة توزيع الحقيبة المدرسية، عبر بلديات الولاية، في تصريح صحفي عن شروع الهلال الأحمر الجزائري في توزيع 125 ألف حقيبة مدرسية عبر الوطن كمرحلة أولى، في انتظار وصول الدعم من المؤسسات الاقتصادية والمتعاونين مع الهلال، إضافة إلى توزيع مئة ألف مئزر بفضل هبة إدارة السجون وبعض ورشات الخياطة، وأكدت أن الهلال الأحمر يرافق العائلات الجزائرية المعوزة، من خلال نشاطاته العلنية، وبصورة دائمة عبر اللجان الولائية للتضامن والعمل التطوعي الإنساني لأفراد اللجان الولائية وقالت أن كل ذلك "بفضل دعم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي يوفر هذه المساعدات، والحرص على تدعيم الطبقات الهشة من المجتمع".

وكشفت حملاوي عن عزم الهلال الأحمر على إنشاء مخزن جهوي لمنطقة الشرق الجزائري ببرج بوعريريج، راجية من السلطات المحلية تدعيم المشروع، كما دعت والي الولاية للمساعدة على فتح مركز لأطفال التوحد، وأشارت إلى أن الهلال يسعى لفتح مركز أو مركزين في كل ولاية، وقد تم فتح ثلاثة مراكز بقسنطينة ومركز بالشلف، وأربعة مراكز بالعاصمة، علما أن مرج بوعريريج قد أنجز مركز متطور لتعليم ومتابعة أطفال التوحد، طبيا ونفسيا وبيداغوجيا، واعتبرت الدكتورة حملاوي برج بوعريريج من الولايات الهامة، المعتمد عليها باعتبارها مركزا من مراكز النشاط التضامني، الدائم، وقطبا اقتصاديا لا يبخل بالمساعدة كلما تطلب الوضع ذلك.

تبقى الإشارة إلى أن رئيسة الهلال الأحمر قد أشرفت خلال الزيارة على تجهيز قاعتي علاج بكل من مشته فطيمة بلدية الحمادية، وبن داود، بجاهزة مختلفة من مكاتب وأدوات الفحص الطبي، وطاولاته، وثلاجات وغيرها من عتاد قاعات العلاج، من ميزانية الهلال الأحمر.