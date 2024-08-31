بنك "بريكس" يوافق على انضمام الجزائر

قالت رئيسة بنك التنمية التابع لمجموعة "بريكس"، ديلما روسيف، السبت، إن الجزائر حصلت على تفويض للانضمام إلى البنك.

ووفق ما أوردت وكالة "رويترز"، ذكرت ديلما روسيف لصحافيين على هامش الاجتماع السنوي التاسع للبنك، في كيب تاون: "نجري عملية للسماح بضم أعضاء جدد إلى البنك... وحصلت الجزائر على تفويض لتصبح عضواً في البنك".

وكانت مجموعة "بريكس" قد أسست البنك التنموي متعدد الأطراف في عام 2015.

ووافق البنك على ضم بنغلادش ومصر والإمارات والأوروغواي في 2021 في إطار حملة للتوسع.

والغرض من البنك هو تمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية المستدامة في دول "بريكس" والبلدان النامية.

وصرح وزير المالية الروسي في وقت سابق أن هدف بنك التنمية الجديد، الذي أسسته دول "بريكس"، هو إنشاء بنية تحتية جديدة وتحسين جودة الحياة بالبلدان المساهمة.