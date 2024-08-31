آخر الأخبار
إشتراك دخول
مال و أعمال

بنك "بريكس" يوافق على انضمام الجزائر

31 أوت 2024 ()
+ -

قالت رئيسة بنك التنمية التابع لمجموعة "بريكس"، ديلما روسيف، السبت، إن الجزائر حصلت على تفويض للانضمام إلى البنك.

ووفق ما أوردت وكالة "رويترز"، ذكرت ديلما روسيف لصحافيين على هامش الاجتماع السنوي التاسع للبنك، في كيب تاون: "نجري عملية للسماح بضم أعضاء جدد إلى البنك... وحصلت الجزائر على تفويض لتصبح عضواً في البنك".

وكانت مجموعة "بريكس" قد أسست البنك التنموي متعدد الأطراف في عام 2015.

ووافق البنك على ضم بنغلادش ومصر والإمارات والأوروغواي في 2021 في إطار حملة للتوسع.

والغرض من البنك هو تمويل مشاريع البنية التحتية ومشاريع التنمية المستدامة في دول "بريكس" والبلدان النامية.

وصرح وزير المالية الروسي في وقت سابق أن هدف بنك التنمية الجديد، الذي أسسته دول "بريكس"، هو إنشاء بنية تحتية جديدة وتحسين جودة الحياة بالبلدان المساهمة.

 

طالع أكثر
آخر الأخبار طالع المزيد
الأكثر قراءة
  • 2

    لبنان لم يستفد من الفيول الجزائري لحد الساعة

    9400 قراءة
  • 3

    إحباط محاولة تهريب أموال وكمية معتبرة من الذهب نحو تركيا (فيديو)

    5505 قراءة
  • 4

    بنك "بريكس" يوافق على انضمام الجزائر

    4622 قراءة
  • 5

    أمطار وموجة حر على هذه الولايات

    3914 قراءة