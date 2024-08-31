سلوفينيا تكذب مزاعم المخزن

أصدرت جمهورية سلوفينيا بيانًا رسميًا يعكس موقفها الثابت من قضية الصحراء الغربية، وذلك على لسان نائبة الوزير الأول ووزيرة الخارجية، تانيا فايون، جددت فيه التأكيد على دعم بلادها لحق الشعب الصحراوي الثابت وغير القابل للتصرف أو التقادم في تقرير مصيره، تماشيًا مع قرارات الشرعية الدولية الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الأمن الأمميين.

وجاء هذا التصريح ليشكل ردًا على مزاعم كاذبة روّج لها المغرب خلال الأشهر الثلاثة الماضية، ادعى فيها تغيير سلوفينيا لموقفها من النزاع بما يدعم سيادة المغرب المزعومة على الصحراء الغربية وخطته للحكم الذاتي. فبحسب المغرب، تكون وزيرة الخارجية السلوفينية التي زارت الرباط آنذاك قد أعلنت عن هذا التحول، وهو ما ثبت أنه محض افتراء من خلال هذا البيان الأخير للبلد الأوروبي.

وقد نشرت جمهورية سلوفينيا هذا البيان المشترك بعد اللقاء الذي جمع السيدة تانيا فايون بنظيرها الجزائري، أحمد عطاف، في العاصمة السلوفينية لوبليانا، أكدا في على ثبات الموقف السلوفيني والجزائري في دعم حق تقرير المصير للشعب الصحراوي، والتزامهما بالشرعية الدولية في هذا الصدد.

يبدو أن محاولات المغرب للترويج لدعم دولي مزعوم لاحتلاله غير الشرعي للصحراء الغربية قد باءت بالفشل، حيث تواصل الحقائق الكشف عن مزاعم المغرب الواهية بشأن دعم دولي لخطة الحكم الذاتي.

كما يعكس هذا التصريح الثبات والوضوح في السياسة الخارجية لسلوفينيا، ويؤكد على موقفها التاريخي في دعم حق الشعوب في تقرير مصيرها، وهو موقف مستمد من تاريخها ومن مبادئها الأساسية التي تؤمن بها منذ عقود.