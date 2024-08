La Slovénie dément les allégations du Maroc

Dans une déclaration officielle, la République de Slovénie a catégoriquement démenti les allégations propagées par le Maroc au cours des derniers mois, qui prétendaient que la Slovénie avait changé de position concernant la question du Sahara occidental en faveur de la souveraineté revendiquée par le Maroc.

Elle a réitéré le soutien de son pays au droit inaliénable du peuple sahraoui à l'autodétermination, conformément aux résolutions de la légitimité internationale émises par l'Assemblée générale et le Conseil de sécurité des Nations Unies.

Cette déclaration fait suite à des allégations mensongères propagées par le Maroc au cours des trois derniers mois, prétendant que la Slovénie avait changé de position sur le conflit, soutenant ainsi la souveraineté revendiquée par le Maroc sur le Sahara occidental et son plan d'autonomie. Selon le Maroc, la ministre des Affaires étrangères slovène, qui avait alors visité Rabat, aurait annoncé ce changement, ce qui s'est avéré être une pure invention à la lumière de cette récente déclaration de l'État européen.

La Slovénie a publié ce communiqué conjoint après la rencontre entre Mme Tanja Fajon et son homologue algérien, Ahmed Attaf, dans la capitale slovène, Ljubljana. Les deux responsables ont réaffirmé la position constante de la Slovénie et de l'Algérie en faveur du droit à l'autodétermination du peuple sahraoui et leur engagement envers la légitimité internationale à cet égard.