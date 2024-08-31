بداية قوية لبلايلي مع الترجي (فيديو)

توهج الدولي الجزائري، يوسف بلايلي، في أول مقابلة رسمية مع الترجي التونسي الذي التحق به قادما من مولودية الجزائر.

وواجه حامل لقب الدوري التونسي، اليوم السبت، نظيره اتحاد تطاوين في إطار مقابلات الجولة الأولى من الرابطة المحترفة وحقق فوزا كبيرا بنتيجة 3-0.

وساهم ابن الباهية في انتصار "المكشخة" عندما قدم تمريرة حاسمة في الهدف الأول، قبل أن يفتتح عداده التهديفي في الدقيقة 45، مسجلا الثاني بطريقة رائعة بعد مراوغة مدافع المنافس ثم التسديد بخارج القدم.

وكان بلايلي قد عاد للترجي للمرة الثالثة بعد موسم واحد في مولودية الجزائر توج خلاله بلقب البطولة وخسر نهائي الكأس.

ويتواصل غياب بلايلي عن قائمة المنتخب الوطني منذ قدوم الناخب الجديد فلاديمير بيتكوفيتش، ولن يكون حاضرا في تربص شهر سبتمبر الذي تتخلله مقابلتان في إطار تصفيات "كان" 2025.