الحماية المدنية تكشف عن حالة الحرائق في 7 ولايات

كشفت مصالح الحماية المدنية، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي على الساعة 21سا00د. وحسب بيان لذات المصالح، يتعلق الامر بولاية تيزي وزو، حيث سجل حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى بوغبار بني كوفي بلدية بوغني، وتم إخماد الحريق نهائيا". وفي "ولاية بجاية، اندلع حريق ادغال وأحراش إشيقر بلدية تزمالت، وتم إخماد الحريق نهائيا، أما بولاية البليدة، اندلع حريق أدغال وأحراش بالمكان المسمى الناظور بلدية عين الرمانة، وتم إخماد الحريق، فيما عملية الحراسة متواصلة". وأضاف البيان، أن ولاية الطارف سجل بها حريق غابة الستين ببلدية بوحجار، وتم إخماد الحريق نهائيا، وبولاية سطيف، سجل حريق أدغال وأحراش بغابة قلعون بلدية عين الحجر، حيث تم إخماد الحريق نهائيا". وكشفت الحماية المدنية أيضا عن حرائق المحاصيل الزراعية والأشجار، ف"بولاية المسيلة، سجل حريق أشجار مثمرة بحيث مزرير بلدية المسيلة، حيث عملية الاخماد متواصلة، وبولاية المنيعة، سجل حريق نخيل بحيث بلبشير بلدية المنيعة، إذ تم إخماد الحريق نهائيا".