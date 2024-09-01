عملية نوعية للمقاومة في الضفة الغربية

قتل 3 من عناصر الشرطة الصهيونية، صباح اليوم الأحد، في هجوم مسلح على سيارة عند حاجز ترقوميا، غربي الخليل بجنوب الضفة الغربية، بينما دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى تصعيد العمليات ضد الاحتلال.

وأفاد الإسعاف الإسرائيلي بمقتل اثنين من عناصر الشرطة والحرس الحدودي على الفور وإصابة ثالث بجراح خطيرة، ولاحقا أعلن عن وفاة المصاب متأثرا بجروحه.

من جهته، قال جيش الاحتلال إن القتلى الثلاثة من قوات الأمن وعناصر الشرطة، مضيفا أنه عثر على السيارة المستخدمة في الهجوم فارغة بعد تمكن المنفذين من الانسحاب. وتابع أنه دفع بتعزيزات إلى المنطقة ويحاصر بلدة إذنا (شمال غربي الخليل)، في إطار عمليات البحث عن منفذي الهجوم المسلح.