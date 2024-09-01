رئاسيات: أجندة اليوم الثامن عشر من الحملة الانتخابية

أدركت الحملة الانتخابية لرئاسيات 7 سبتمبر يومها الثامن عشر، وهذا برنامج أهم محطاتها.

- تجمع شعبي لمرشح جبهة القوى الاشتراكية، يوسف أوشيش، بساحة الشهداء بالبويرة (10:00) وآخر بالمسرح الجهوي ببجاية (18:00).

- تجمع شعبي لمرشح حركة مجتمع السلم، عبد العالي حساني شريف، بباتنة (10:00) وآخر ببسكرة (16:00).

- تجمع شعبي لمدير الحملة الانتخابية للمترشح الحر عبد المجيد تبون بدار الثقافة ''قاضي محمد'' ببشار (16:30).

- تجمع شعبي لحزب جبهة التحرير الوطني بقاعة المحاضرات "أحمد حري" بالبيض (10:00) وآخر بقاعة سينما "ميزاب" بغرداية (17:00).

- تجمع شعبي لحزب التجمع الوطني الديمقراطي بدار الثقافة "الأمير عبد القادر" بعين الدفلى (09:30) وآخر بدار الثقافة "امحمد إيسياخم" بغليزان (17:30).

- تجمع شعبي لحركة البناء الوطني بالمسيلة (10:00) وآخر بباتنة (12:30).

- تجمع شعبي لحزب جبهة المستقبل بقاعة "الأطلس" بالجزائر العاصمة (10:00) وآخر بالقاعة متعددة الرياضات بتيبازة (17:00).

- تجمع شعبي لحزب صوت الشعب بولاية ڤالمة (15:00).

- نشاط جواري لتجمع أمل الجزائر (تاج) بالجزائر العاصمة.

- تجمع شعبي لحزب الحرية والعدالة بالقاعة متعددة الرياضات "18 فبراير" ببلدية سطاوالي بالجزائر العاصمة (16:00).

- تجمع شعبي لجبهة الحكم الراشد بسطيف (10:00) وآخر بدار الثقافة "مبارك الميلي" بميلة (17:00).

- لقاء جواري لحزب الكرامة بولاية تيارت (10:30).