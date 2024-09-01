غليزان: حجز 132 كلغ من اللحوم الفاسدة

تمكنت عناصر الشرطة بأمن دائرة جديوية بولاية غليزان، من حجز 132 كلغ من اللحوم البيضاء (دجاج مستورد) غير صالحة، وموجهة للاستهلاك، وهذا بناء على ورود معلومات مفادها قيام أحد الأشخاص بنقل الدجاج المستورد على متن مركبة غير مهيأة للنقل قصد شوائه و بيعه بمحله التجاري.

وبعد عملية المراقبة، حسب بيان مصالح الأمن الصادر اليوم، تم توقيفـه على متن مركبته الخاصة منعدمة لشروط النقـل والتبريـد، أين تم ضبـط وحجز 11 علبة (كارتون) تحوي كل علبة على 08 دجاجات بوزن مقدر إجمالا بـ 132 كلغ من اللحوم البيضاء موجهة للاستهلاك.

وبعد عرضها على الطبيب البيطري التابع لمديرية المصالح الفلاحية أكد هذا الأخير عدم صلاحيته للاستهلاك البشري، وعليه تم إتلاف الكمية المحجوزة بردمها بالمفرغة العمومية للبلدية، كما تم اتخاذ الإجراءات المعمول بها في هذا الشأن ضد المخالف.